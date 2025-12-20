Le Club de Bruges veut doubler l'Inter : une pépite de Bundesliga dans le viseur

Le Club de Bruges s'intéresse à Faik Sakar, milieu de 17 ans du RB Leipzig. Mais avec l'Inter Milan sur le coup, les Brugeois vont devoir se montrer très convaincants.

Le Club de Bruges tente un coup en Allemagne. Les Blauw en Zwart sont sur les traces de Faik Sakar, un milieu offensif de 17 ans qui a déjà débuté en Bundesliga. Le joueur possède la double nationalité franco-allemande.

Le problème, c'est que Leipzig ne compte pas le laisser filer aussi facilement. Selon le journaliste de Sky Sports Dennis Bayer, le club allemand veut blinder son contrat jusqu'en 2029 pour décourager les acheteurs.

D'autres clubs sur Sakar

Bruges n’est pas seul sur le dossier et la liste des prétendants est longue. L’Inter Milan et le Werder Brême sont aussi sur le coup. Pour convaincre Sakar, les Brugeois devront assurer qu'il aura du temps de jeu, sans doute en commençant par le Club NXT.

Sa valeur marchande est estimée à 200 000 euros par Transfermarkt, mais le prix pourrait grimper dans les prochains mois. Bruges doit faire vite avant que les grands clubs européens ne lui sautent dessus.





C'est un pari sur l'avenir pour Bruges. À voir si le projet belge pèsera plus lourd qu'un contrat longue durée en Allemagne ou une offre prestigieuse en Italie.