🎥 Le geste de frustration de Mbappe lors de son remplacement

L'international français n'a pas apprécié la décision de son entraîneur, Thomas Tuchel.

Une séquence qui a fait le tour des réseaux sociaux. Kylian Mbappe a fait comprendre à son entraîneur qu'il n'était pas heureux d'être remplacé lors de la victoire écrasante du PSG face à Montpellier (5-0).

Alors qu'il se dirige vers le banc, le champion du monde montre sa frustration et semble avoir une discussion un peu chaude avec Thomas Tuchel.

"On ne joue pas au tennis, on joue au foot, on doit avoir du respect pour tout le monde", a expliqué l'entraîneur du PSG après la rencontre.