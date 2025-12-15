"On m'avait dit que le football était terminé pour moi" : de retour après son AVC, Samuel Bastien se confie

Des images qui font très, très plaisir. Cinq mois après son violent AVC, Samuel Bastien a rejoué un match professionnel ce samedi avec le Fortuna Sittard. Après la rencontre, le milieu de terrain a partagé ses impressions sur cette période particulièrement difficile.

Un grand moment. Ce samedi, Samuel Bastien a retrouvé les joies du football en disputant les sept dernières minutes de la rencontre entre Zwolle et le Fortuna Sittard, en Eredivisie. Après le match, l’ancien joueur du Standard et du Chievo Vérone s’est présenté au micro d’ESPN pour partager ses impressions suite à son retour sur les terrains.

"Je me sens mieux. Il y a cinq mois, c’était une période très difficile et on m’avait dit que le football était terminé pour moi. Je suis heureux d’être de retour dans l’équipe. C’est un bon moment. J’ai essayé de rester fort pour en arriver là."

Après avoir frôlé la mort, Samuel Bastien est de retour

Le milieu de terrain de 29 ans est revenu sur la terrible épreuve qu’il a traversée. Victime d’un AVC il y a cinq mois, il s’était d’abord déplacé en chaise roulante pendant quelques semaines avant de se remettre debout, puis de marcher et courir à nouveau. Le revoir récupérer aussi bien et si vite est un véritable miracle.

"C’était fou. Ça a commencé avec un mal de tête, puis je suis tombé dans le coma pendant trois jours. J’étais au centre médical pour apprendre à marcher, à courir. Je suis très heureux pour moi-même et content d’être ici avec l’équipe."



Pour Samuel Bastien, l’essentiel n’était pas cette fois le résultat de son équipe, battue 1-0 à Zwolle. L’international congolais a remporté une vraie victoire sur la vie et peut désormais se concentrer sur ce qu’il aime : le football, afin de retrouver un niveau proche de celui qu’il avait il y a quelques années. "Je me sens mieux, jour après jour. Je ne suis pas encore à 100 %, bien sûr, mais je me sens mieux", a-t-il conclu.