🎥 Les supporters de Sheffield ont déjà une chanson pour Sander Berge

Le défenseur norvégien est arrivé cet hiver dans le club de Premier League pour une somme record.

Deux jours après son arrivée à Sheffield United, Sander Berge a déjà sa propre chanson. Il faut dire que le jeune joueur est attendu vu son talent et compte tenu du prix du transfert.

"He’s Norwegian, he plays for The Blades with John Egan, we’re playing in Europe next season. He’s Sander Berge". Traduisez : "Il est Norvégien, il joue pour les Blades de John Egan. Nous allons en Europe la saison prochaine. C'est Sander Berge".

Une attention qui a particulièrement touché l'ancien joueur de Genk, qui a remercié les supporters après ce moment.