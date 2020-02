Kylian Mbappé se fait fracasser par Christophe Dugarry

Samedi, le Paris Saint-Germain s'est largement imposé face à Montpellier en Ligue 1. Une victoire devenue secondaire puisque l'on parle plus de la polémique Kylian Mbappé que du résultat.

Sorti à la 68ème minute, Kylian Mbappé n'a pas apprécié et l'a fait savoir à son entraîneur Thomas Tuchel avec lequel il s'est accroché. Une attitude qui n'était pas du goût du technicien allemand, ni de Christophe Dugarry qui a détruit l'attaquant du PSG dans son émission "Team Duga" sur RMC Sport.

"Sincèrement, je suis effondré. Quand j’ai vu Mbappé faire ça, je me suis dit : "C’est pas possible. Il ne va pas faire ça". Je pensais qu’il avait compris. C’est un garçon qui nous explique à tous qu’il est d’une maturité incroyable, qu’il est bien plus mature que les autres, qu’il en a marre qu’on lui parle de son âge et là il nous fait un truc comme ça d’enfant gâté, pourri. Je suis déçu, (....) J’adore ce joueur, comme beaucoup. C’est un joueur remarquable. J’ai hâte de le voir jouer (...) Ça m’a fait mal à mon football de voir ça, sincèrement", explique l'ancien joueur de Bordeaux.

"Je trouve que c’est d’un irrespect incroyable envers Tuchel, envers ses partenaires, Cavani et Icardi. Cavani il a mis 200 buts avec le Paris Saint-Germain, il se fait traiter comme jamais. Il est là depuis dix ans, il ne dit jamais rien. Et lui il se permet quoi, encore une fois ...tu vas mettre ton entraîneur en difficulté, tu vas créer une polémique là où il n’y en a pas (...) C’est tout simplement scandaleux ce que Mbappé a fait. Je me dis que se passe-t-il dans sa tête à ce garçon ? (...) Il y en a d’autres qui méritent de jouer. Tu te prends pour qui ? C’est quoi ton problème ? Pourquoi tu fais ça ? Il a un boulard incommensurable", a lâché Dugarry.

