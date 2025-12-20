De quoi faire grincer des dents Cristiano Ronaldo : la FIFA frappe... et Al Nassr est concerné

Le club de Cristiano Ronaldo se retrouve dans l'impasse. Al-Nassr est interdit de recrutement par la FIFA.

Le prochain mercato d'Al-Nassr s'annonce beaucoup plus calme que prévu. Un imprévu de taille vient bousculer les plans de la direction saoudienne. Ça pourrait avoir des répercussion sur les ambitions du club cette saison.

La FIFA vient de publier sa nouvelle liste des clubs sanctionnés. Al-Nassr figure parmi les équipes punies. D'autres équipes, comme Boavista au Portugal ou Zamalek en Égypte, partagent la même galère.

Pas de renfort cet hiver ?

Le club de Cristiano Ronaldo a l'interdiction d'enregistrer le moindre joueur tant que ce blocage n'est pas levé par la FIFA. C'est un blocage total juste avant l'ouverture du mercato hivernal.

Pour l'instant, personne ne sait ce qui coince. La FIFA n'a pas donné d'explications précises sur les fautes du club. On parlait d'impact plus tôt : le club est premier avec 27 points sur 27. Mais si la concurrence se renforce, ce blocage pourrait faire perdre cette première place. Al-Hilal est deuxième avec 23 points...



Le club peut espérer une issue positive en réglant ses dettes rapidement. Si la situation se débloque au niveau bancaire, l'interdiction pourrait disparaître.