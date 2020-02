Le transfert de Mangala du Standard à Porto mentionné dans une enquête pour fraude à grande échelle

Une nouvelle affaire de soupçons de fraude fiscale sur le marché des transfert secoue le football portugais. Jorge Nuno Pinto Da Costa, président du FC Porto, et le super agent Jorge Mendes sont notamment mis en cause.

L’hebdomadaire portugais Sabado vient de lâcher une véritable bombe dans sa dernière édition en dévoilant une affaire de soupçons de fraude fiscale et de blanchiment d’argent sur le marché des transferts.

Le FC Porto et son président Jorge Nuno Pinto Da Costa seraient pointés du doigt par les autorités fiscales portugaises. Une somme de vingt millions d'euros de plus en impôts sur diverses opérations sur le mercato aurait dû être payée sur base notamment des documents révélés par Football Leaks. Les transferts de James Rodriguez, Radamel Falcao, Danilo Pereira, Giannelli Imbula ou encore Eliaquim Mangala, Jackson Martinez et Iker Casillas sont notamment mis en cause et analysés de très près par les autorités.

Le super agent Jorge Mendes est donc lui aussi dans le viseur tout comme le président de Benfica Luis Filipe Vieira. Plusieurs transferts du club lisboète seraient eux aussi épluchés par l’équipe en charge de l’enquête : André Carrillo, Pizzi, Jiménez, Júlio César, Ola John et Jonas.

Les Dragões ont directement et nient tout en bloc. "Jamais le FC Porto et/ou le président de son Conseil d’Administration n’ont été interpellés, entendus ou interrogés au sujet d’une quelconque enquête judiciaire de ce genre sur les sujets mentionnés. Si ces enquêtes existent, cette fuite, à l’encontre du secret de l’instruction et du temps juridique donc, est étrange à quelques heures d’un FC Porto-Benfica décisif", ont-ils fait savoir dans un communiqué officiel.