D1 Amateurs : le RWDM enchaine, un bon point pour Tubize, Deinze trop fort pour les Loups

On jouait la 21e journée de D1 Amateurs.

RWDM - Patro Eisden 2-1

Les Molenbeekois poursuivent leur retour en force en signant une nouvelle victoire, cette fois face au 3e classé. Les visiteurs avaient pourtant ouvert le score, mais un but de Bova et un auto-but ont sauvé la soirée des Bruxellois. Un succès qui permet au RWDM d'enchainer une 5e rencontre sans défaite.

Deinze - La Louvière 3-1

La Louvière a chuté chez le leader Deinze. Les Loups avaient pourtant ouvert le score sur leur première occasion, et parvenaient à conserver l'avance jusqu'à la pause mais encaissaient à l'heure de jeu, avant que Mertens sur penalty ne mette Deinze sur les roses, puis n'inscrive son second de la soirée dix minutes plus tard.

Heist - Tubize 1-1

Toujours en mode survie, Tubize a ramené un très bon point face au 4e de la série. Heist avait pourtant ouvert le score rapidement, mais les Brabançons ont réussi à revenir au score, prenant un point important dans la course contre la relégation.

Dessel - Olympic 2-1

Lierse - Dender 1-2