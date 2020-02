🎥 Le geste raciste du préparateur physique de Majorque pour appeler Kubo

Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que le préparateur physique, pour appeler son ailier de 18 ans, a réalisé un geste quelque peu déplacé. Le jeune japonais s'échauffait en bord de terrain. Son staff l'a appelé pour s'apprêter à monter sur la pelouse, mais d'une manière discriminante et basé sur des critères raciaux.

Le préparateur physique a mimé une personne avec des yeux bridés pour appeler Takefusa Kubo. On vous laisse découvrir le tout en vidéo et en images :

This is how Mallorca's staff called back Kubo warming up on the sidelines for his substitution. #EspanyolRCDMallorca #ESPMLL pic.twitter.com/psU70crdgR