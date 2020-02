Drazen Brncic : "Vraiment dommage de ne pas connaître l'issue de cette partie"

Le FC Liège a livré une très bonne prestation ce samedi soir du côté de Seraing. Mais à la 69ème minute de jeu alors que le matricule 4 menait 1-2, le stade a été plongé dans le noir suite à une panne de courant. Ne pouvant résoudre le problème, l'arbitre sifflera la fin de la rencontre.

Un derby est toujours particulier. Celui de samedi en province de Liège a été intense avant de connaître une fin inattendue. "C'est dommage. Je regrette une chose, le fait de ne pas connaître l'issue de ce match !", confie Drazen Brncic. "Nous avons très bien joué ce samedi. Les garçons se sont donnés et sacrifiés sur la pelouse. De plus, il y avait une certaine rigueur tactique de notre côté. Néanmoins, il faut avouer que Seraing poussait et revenait à la fin", concède le coach des Sang et Marine.

Le technicien du matricule 4 avait choisi d'aligner d'entrée de jeu sa nouvelle recrue, Arnold Temanfo ce samedi soir. "Après l'avoir vu jouer contre Verlaine en amical, je savais que j'allais l'utiliser dans mon onze. Nous n'avions pas ce genre de profil et j'espère qu'il va grandir encore avec l'équipe", explique le coach croate avant d'évoquer les conséquences de l'arrêt de la partie.

"Je n'ai jamais vécu cela. Rejouer le match à 0-0 serait injuste pour nous car nous avons joué quasi septante minutes quand nous menions 1-2. Je ne sais pas comment cela va se passer. Vraiment dommage de ne pas connaître la fin", a conclu Drazen Brncic.