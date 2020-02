Nouvelle récompense individuelle pour Thibaut Courtois

Le portier des Diables Rouges est à nouveau récompensé pour sa grande forme et ses multiples sauvetages avec le Real Madrid.

Ce lundi, La Liga vient de désigner Thibaut Courtois comme étant le meilleur joueur du mois de janvier du championnat espagnol. Durant ce premier mois de l'année, le grand gardien belge de 27 ans a en effet sorti le grand jeu. Lors des trois matchs de championnats disputés par le Real, il a réalisé deux "clean sheets" et n'a encaissé qu'un seul goal contre le FC Séville, ce qui n'a pas empêché les Madrilènes de s'imposer 2-1 dans un mois parfait pour eux.

En plus d'avoir récupéré la première place au Barca, la Maison Blanche s'est dotée d'un nouveau trophée en remportant la Super Coupe d'Espagne. Et Thibaut Courtois y est grandement pour quelque chose. Il a réalisé deux grands matchs, avant de sortir vainqueur de la séance des tirs au but contre l'Atlético. Bref, une nouvelle récompense individuelle complètement méritée :