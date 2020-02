Eden Hazard devrait retrouver les terrains ce week-end !

Éloigné des terrains depuis le 26 novembre dernier, Eden Hazard devrait faire son retour dans le groupe madrilène ce week-end pour affronter le Celta Vigo.

Après plus de deux mois d'absence, Eden Hazard pourrait finalement faire son retour à la compétition face au Celta Vigo ce dimanche. En effet, d'après les informations du quotidien Marca, le capitaine des Diables rouges devrait être retenu dans le groupe par Zinédine Zidane pour prendre part à la rencontre.

Qui plus est, toujours selon le média espagnol, le numéro 7 de la Casa Blanca pourrait faire son entrée en jeu à cette occasion et disputer la dernière demi-heure de la rencontre. L'objectif de cette maoneuvre serait de lui faire retrouver du rythme afin de mieux le préparer aux échéances importantes qui interviendront à la fin du mois, avec notamment la réception de Manchester City le 26 février et celle de Barcelone le 1 mars.