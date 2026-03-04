Cela semble clair : l'ancien adjoint de Besnik Hasi à Anderlecht va prendre les rênes du Maroc

L'information se confirme : ancien entraîneur des jeunes et adjoint de Besnik Hasi à Anderlecht, Mohamed Ouahbi devrait prendre les rênes de la sélection marocaine. Il y a quelques mois, le natif de Schaerbeek avait été sacré champion du monde à la tête des U20.

Auteur d’une demi-finale de Coupe du monde historique en 2022, le Maroc n’a pas réussi à remporter sa Coupe d’Afrique des Nations, battu devant son public par le Sénégal en finale.

Depuis ce résultat, les supporters marocains réclament le départ de Walid Regragui, qui a mené le Maroc près du toit du football mondial, mais qui semble à bout de souffle à la tête des Lions de l’Atlas.

Propagée il y a un mois, la rumeur de son départ s’était estompée, mais elle a repris de l’ampleur ces derniers jours. Et pour cause, la fin de son aventure avec la sélection marocaine serait actée depuis ce mercredi matin.

Mohamed Ouahbi devrait devenir le nouveau sélectionneur du Maroc

En l’attente d’une confirmation officielle de la sélection marocaine, plusieurs noms de candidats ont déjà été évoqués. Celui de Xavi Hernandez a été le premier cité, mais l’Espagnol ne deviendra finalement pas le prochain sélectionneur du Maroc.

La sélection nord-africaine devrait opter pour un choix finalement logique et nommer le sélectionneur champion du monde avec les U20 il y a quelques mois : Mohamed Ouahbi, comme le confirment nos confrères français de L’Équipe.





Né à Schaerbeek, le Belgo-Marocain est un visage bien connu dans la capitale, puisqu’il a entraîné pendant plusieurs années les équipes de jeunes du Sporting d’Anderlecht et a été l’adjoint de Besnik Hasi lors de son premier passage au Lotto Park, en 2015-2016. À 40 ans, Mohamed Ouahbi semble prêt à relever le plus grand défi de sa jeune carrière d’entraîneur et à prendre part à la Coupe du monde cet été.