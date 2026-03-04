Ricardo Sá Pinto a quitté l'Iran juste avant les attaques : "Je ne me sentais plus en sécurité"

Ricardo Sá Pinto a quitté son poste d'entraîneur de l'Esteghlal Téhéran juste avant le début des attaques menées par les États-Unis et Israël. L'ancien entraîneur du Standard raconte les conditions de vie sur place et les raisons exactes de son départ.

Nommé le 23 juin 2025, l'ancien entraîneur du Standard Ricardo Sa Pinto a quitté son poste sur le banc d'Esteghlal, dans le championnat iranien, fin février dernier, soit juste avant le début des attaques menées par Israël et les Etats-Unis.

Invité sur la chaine de télévision portugaise Now.canal, l'homme de 53 ans est revenu sur les dernières semaines qu'il a vécues en Iran, qui étaient loin d'être de tout repos.

"Les gens entre 18 et 40 ans sont avides de liberté, et c'est le sentiment depuis des années. Les sanctions économiques pèsent trop lourd. Quand je suis parti, les gens ne dormaient plus, parce qu'ils savaient qu'une attaque allait avoir lieu. Les manifestations d'il y a six semaines étaient incroyables, 50.000 jeunes ont été tués. Il fallait le voir pour le croire", a-t-il témoigné.

Ricardo Sa Pinto a quitté l'Iran avant que ça ne soit trop tard

Ricardo Sa Pinto a donc pu découvrir la réalité du peuple iranien, qu'il espère bientôt libéré. "Parce qu'il est inadmissible de vivre sans liberté", a-t-il assuré, avant de revenir sur les circonstances exactes de son départ du club.

"Je n'étais plus motivé et je ne croyais plus au projet. À la fin, je ne me sentais plus en sécurité non plus. J'ai donc forcé mon départ", a-t-il expliqué, avant de revenir une dernière fois sur les conditions de vie sur place. "Le prix du pain et des oeufs a été multiplié par cinq. Mais l'Iran est l'un des plus vieux pays du monde, avec une culture extraordinaire et une histoire incroyable. Je suis sur que le pays se relèvera", a-t-il conclu.





Ricardo Sá Pinto a donc quitté l’Iran avant qu’il ne soit trop tard, ce qui n’est pas le cas de Moussa Djenepo ni de l’ancien joueur de Saint-Trond Duckens Nazon, qui évoluent tous les deux à Esteghlal. De son côté, l’entraîneur portugais est désormais à la recherche d’un nouveau défi.