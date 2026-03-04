Les clubs risquent de lourdes amendes : vers une révision du quota des équipes U23 en Challenger Pro League ?

Les clubs risquent de lourdes amendes : vers une révision du quota des équipes U23 en Challenger Pro League ?
Les quotas des équipes U23 en Challenger Pro League vont-ils finalement être revus ? C'était l'objet d'une réunion dans les bureaux de la Pro League ce mercredi, avant un vote décisif lors de l'Assemblée Générale prévue à la fin du mois.

Lors de la dernière réforme du championnat, prévoyant un retour à 18 équipes en Jupiler Pro League et la fin des Play-Offs, un quota obligatoire d’au moins quatre équipes U23 présentes en Challenger Pro League a été voté.

Une réglementation qui pose problème en matière de concurrence, notamment dans le cas du Club NXT, actuelle co-lanterne rouge avec l’Olympic Charleroi, qui ne pourrait pas être relégué puisqu’aucune équipe U23 ne monterait du monde amateur cette saison. Ce serait donc le RFC Seraing, antépénultième, qui serait condamné.

Suite à cette réforme, plusieurs clubs, dont certains disposant d’une équipe U23 en Challenger Pro League, ont saisi l’Autorité belge de la Concurrence pour contester cette nouvelle règle. La Pro League a ensuite consulté l’ABC, qui l’a invitée à revoir sa réglementation.

Un vote décisif lors de la prochaine Assemblée Générale ?

À ce sujet, les clubs professionnels se sont réunis dans les locaux de la Pro League à Diegem ce mercredi, selon nos confrères de Het Nieuwsblad. Les clubs de D1A étaient attendus à 10h00, suivis par les clubs de D1B à 14h00.

Prix des places, répartition des tribunes : les premières informations pour la finale de la Coupe de Belgique
Une décision devra être trouvée et votée à la majorité des deux tiers lors de la prochaine Assemblée Générale, prévue fin du mois. Dans le cas contraire, les clubs de Pro League pourraient se voir infliger de lourdes amendes, de plusieurs millions d’euros, par l’Autorité belge de la Concurrence, ce qui serait évidemment problématique dans le contexte financier actuel, notamment en lien avec DAZN.

