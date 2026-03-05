"Il est en quête de repères" : la presse française réagit à la prestation d'Arthur Vermeeren contre Toulouse

Récemment en manque de temps de jeu à Marseille, Arthur Vermeeren était titulaire en Coupe de France ce mercredi. Le jeune talent belge n'a pas spécialement ébloui la presse française.

L’OM est éliminé de la Coupe de France. Les hommes d’Habib Beye se sont inclinés aux tirs au but (3-4) après un partage sur le score de 2-2 en quarts de finale.

Le Belge Arthur Vermeeren était aligné dans l’entrejeu dans cette rencontre. Il a disputé un peu moins d’une heure, avant d’être remplacé par Bilal Nadir.

Foot Mercato est satisfait et lui attribue la note de 5 sur 10 : "Le Belge avait l’opportunité de prouver sa valeur ce soir à son entraîneur. Sa prestation globale est plutôt satisfaisante dans l’ensemble mais on reste un peu sur notre faim. Il y a certes cette frappe magnifique travaillée sur l’arête de Haug (28e) et quelques passes bien senties mais c’est encore timide. Sa présence a permis de récupérer quelques ballons avant d’être remplacé par Nadir (58e), qui ne s’est pas vraiment mis en évidence durant sa demi-heure passée sur le terrain."

90min a tiré une analyse similaire en lui attribuant la même note : "Déjà plutôt intéressant dans ce rôle de relayeur, Arthur Vermeeren a failli ouvrir son compteur sur une frappe exceptionnelle repoussée par la barre. Parfois trop tendre dans le duel, le milieu belge avait du mal à récupérer des ballons. Sa sortie à l'heure de jeu a quelque peu déstabilisé l'équilibre de son équipe."

Une note de... 2,5 sur 10

Le média marseillais, Le Phocéen, s'est lui montré plus sévère en lui attribuant un 2,5 sur 10 et en le positionnant dans sa partie "affligeant". "Le jeune milieu belge n’a jamais réussi à réellement entrer dans son match. Après quelques premières minutes encourageantes, son influence a rapidement disparu. Trop de courses latérales, peu de prises de risque dans la verticalité et une incapacité à casser les lignes ont rendu sa prestation très neutre, voire inefficace.





Malgré une frappe sur la barre qui aurait pu relancer son match, il n’a jamais retrouvé le rythme nécessaire pour peser sur le jeu. Remplacé après une heure de jeu, il laisse l’impression d’un joueur encore en quête de repères et de constance dans un contexte pourtant exigeant."