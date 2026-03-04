Pas de pitié pour Van Den Kerkhof : le Comité disciplinaire a lourdement sanctionné le joueur de Charleroi

Charleroi a tenté de contester, mais le Comité Disciplinaire a rendu son verdict. Kevin Van Den Kerkhof ne disputera plus la phase classique du championnat.

Le week-end dernier, Kevin Van Den Kerkhof a reçu un carton rouge après un très mauvais tacle sur Christos Tzolis. Le latéral de Charleroi est arrivé les deux pieds en avant sur les tibias de l'ailier du Club de Bruges.

Heureusement, Tzolis s'en sort "bien". Cela aurait pu être plus grave, mais le Grec s'en tire finalement avec une éraflure. Van Den Kerkhof avait été renvoyé direct aux vestiaires.

Quatre matchs de suspension confirmés

Lundi, le parquet de l'Union belge avait réclamé quatre matchs ferme de suspension, plus un avec sursis. Le Comité Disciplinaire s'est penché sur le dossier ce mercredi soir.

Charleroi trouvait la sanction exagérée, mais le Comité a décidé de suivre la réquisition du parquet : ce sera bien quatre matchs de suspension.



Van Den Kerkhof ou Charleroi peuvent faire appel. Si c'est le cas, l'affaire passera devant le Conseil Disciplinaire ce vendredi. L'Algérien ne pourra pas disputer la phase classique du championnat.