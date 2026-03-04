Leader au Parc Duden, David Hubert revient sur son renvoi d'Anderlecht : "L'Union ne le trouvait pas justifié"

Souvent sollicité, David Hubert n'a jamais voulu s'étendre sur son départ du Sporting d'Anderlecht, il y a près d'un an. L'actuel leader du championnat avec l'Union n'a jamais jugé opportun de "laver son linge sale en public".

Sur le banc de l'Union Saint-Gilloise depuis le 13 octobre dernier, un jour après avoir quitté OHL pour signer chez le champion sortant, David Hubert compte avec son équipe un point d'avance sur le Club de Bruges et trois sur Saint-Trond en tête du championnat. 

Il y a six mois, c’est à la surprise générale que l’ancien entraîneur d’Anderlecht succédait à Sébastien Pocognoli au Parc Duden. Mais les dirigeants de l’Union ont toujours cru en lui, comme il l’a rappelé dans un entretien accordé à nos confrères du Nieuwsblad.

"L’Union considérait que mon licenciement d’Anderlecht n’était pas justifié au regard des moyens à ma disposition et des résultats obtenus. En parallèle, ils avaient aussi observé l’évolution de la valeur des joueurs sous ma direction", déclare-t-il.

David Hubert refuse de s’étendre sur son départ d’Anderlecht

Après son départ d’Anderlecht en mars 2025, David Hubert affirme avoir été contacté par "tous les journalistes du pays" pour qu’il révèle les dessous de son licenciement. "C’était encore le cas un mois ou deux plus tard", précise-t-il.


Il ne l’a jamais fait, conscient que les journalistes doivent faire leur travail, mais sans jamais vouloir "laver son linge sale en public". "Quand j’ai été nommé à Louvain, cette question est également revenue plusieurs fois sur la table. Mais je n’ai jamais jugé opportun d’y répondre. Qu’est-ce que j’y gagnerais ? Absolument rien", conclut-il.

