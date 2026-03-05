Le point sur la situation du RWDM Brussels, menacé de faillite

Le point sur la situation du RWDM Brussels, menacé de faillite
Photo: © photonews
Deviens fan de RWDM Brussels! 55

Le RWDM Brussels a écopé d'un retrait de trois points par la Commission des licences et a fait appel, mais le club traverse une crise profonde. La question se pose désormais de savoir si le matricule 2 pourra encore participer à la compétition.

En coulisses, on entend de plus en plus que la survie du club n’est plus garantie. La dette continue en effet de s’accumuler. Ces derniers mois, le RWDM a dû se battre pour rester opérationnel. Le robinet financier de John Textor est fermé depuis un certain temps et le club ne dispose pas de moyens suffisants pour être autosuffisant.

Le retour d’Huguinho, une goutte d’eau dans l’océan

Tout doit être réglé pour le 16 mars, mais la situation ressemble de plus en plus à une fuite impossible à colmater. Le Brésilien Huguinho a été rapatrié par Botafogo, qui a payé 1,5 million d’euros pour cela, mais cette somme ne suffit pas à résoudre les problèmes. Comment le club pourra apurer toutes ses dettes en moins de deux semaines reste donc une grande question.

Si aucune solution n’est trouvée, le club pourrait disparaître pour la troisième fois. À chaque reprise, des tentatives sont faites pour faire revivre les années de gloire, mais la réalité est que sans mécène, il n’y a pas suffisamment d’investisseurs intéressés par Molenbeek. D’autant plus qu’à Bruxelles, la concurrence d’Anderlecht existe déjà et que celle de l’Union s’est ajoutée ces dernières années.

Une relance envisagée… et le nom de Thierry Dailly revient

Les sponsors se tournent davantage vers ces deux clubs pour gagner en visibilité. Certains réfléchissent donc déjà à une possible relance. Dans ce contexte, le nom de l’ancien président Thierry Dailly revient naturellement. Il avait déjà réussi à relancer le club par le passé, avant que la direction ne fasse, selon certains, l’erreur de faire entrer John Textor. L’ancien CEO Gauthier Ganaye aurait également causé beaucoup de dégâts avec plusieurs transferts et montages jugés douteux.


Ainsi, si la situation devait mal tourner, un nouveau RWDM pourrait renaître des cendres du RWDM Brussels. Un club qui devrait repartir de plus bas, avec l’ambition de se reconstruire progressivement, sans dépasser la réalité sportive et financière. Car les supporters les plus fidèles préfèrent encore voir leur équipe jouer, par exemple en Nationale 1 Amateur, plutôt que de ne plus avoir de club du tout ou de vivre constamment dans l’incertitude.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
RWDM Brussels

Plus de news

Un penalty aurait-il dû être accordé ? La phase entre Matz Sels et Erling Haaland qui fait débat en Angleterre

Un penalty aurait-il dû être accordé ? La phase entre Matz Sels et Erling Haaland qui fait débat en Angleterre

12:00
Anderlecht à l'affût pour ce gardien belge ?

Anderlecht à l'affût pour ce gardien belge ?

11:20
Gros problème à Anderlecht concernant Jérémy Taravel

Gros problème à Anderlecht concernant Jérémy Taravel

11:00
Un club étranger prêt à recruter Anan Khalaili cet été ? L'Israélien pourrait suivre un ancien Unioniste

Un club étranger prêt à recruter Anan Khalaili cet été ? L'Israélien pourrait suivre un ancien Unioniste

10:30
"Il est en quête de repères" : la presse française réagit à la prestation d'Arthur Vermeeren contre Toulouse

"Il est en quête de repères" : la presse française réagit à la prestation d'Arthur Vermeeren contre Toulouse

10:00
Le coach de Brighton détruit Arsenal : "Une seule équipe a essayé de jouer au football"

Le coach de Brighton détruit Arsenal : "Une seule équipe a essayé de jouer au football"

09:30
Un pari pour l'avenir ? Un jeune Brésilien prolonge au Bayern

Un pari pour l'avenir ? Un jeune Brésilien prolonge au Bayern

09:00
🎥 L'ancien Anderlechtois Amir Murillo inscrit un véritable pétard avec sa nouvelle équipe

🎥 L'ancien Anderlechtois Amir Murillo inscrit un véritable pétard avec sa nouvelle équipe

08:30
"Il a une énorme influence" : un cadre du Bayern encense Vincent Kompany

"Il a une énorme influence" : un cadre du Bayern encense Vincent Kompany

08:00
Jérémy Doku est de retour de blessure

Jérémy Doku est de retour de blessure

07:40
"Je n'aime pas, ça me saoule" : Eden Hazard aimerait modifier une règle du football

"Je n'aime pas, ça me saoule" : Eden Hazard aimerait modifier une règle du football

07:20
Le secret de la "renaissance" d'Anderlecht : Silvio Proto dévoile la méthode de Jérémy Taravel

Le secret de la "renaissance" d'Anderlecht : Silvio Proto dévoile la méthode de Jérémy Taravel

07:00
3
Éclipsé par Penders et Lammens ? Maarten Vandevoordt, le grand sacrifié des Diables Rouges

Éclipsé par Penders et Lammens ? Maarten Vandevoordt, le grand sacrifié des Diables Rouges

06:40
Il impressionne en Allemagne : Schalke veut arracher un joueur d'Anderlecht cet été

Il impressionne en Allemagne : Schalke veut arracher un joueur d'Anderlecht cet été

06:20
1
Leandro Trossard et Arsenal se rapprochent du titre : Manchester City rate une grosse occasion

Leandro Trossard et Arsenal se rapprochent du titre : Manchester City rate une grosse occasion

23:00
Seul Lionel Messi fait mieux : un ancien joueur d'Anderlecht affole les compteurs

Seul Lionel Messi fait mieux : un ancien joueur d'Anderlecht affole les compteurs

22:30
La RAAL limite encore le nombre de bus : les supporters de l'Antwerp prennent une décision radicale

La RAAL limite encore le nombre de bus : les supporters de l'Antwerp prennent une décision radicale

22:00
L'addition est salée pour Westerlo : le Comité Disciplinaire n'a pas fait de cadeau à Clinton Nsiala

L'addition est salée pour Westerlo : le Comité Disciplinaire n'a pas fait de cadeau à Clinton Nsiala

21:40
Condamné par la justice grecque : le coéquipier de Senne Lammens ne lâche pas l'affaire

Condamné par la justice grecque : le coéquipier de Senne Lammens ne lâche pas l'affaire

21:20
Le vestiaire du Real Madrid se fissure : Thibaut Courtois impliqué dans les tensions

Le vestiaire du Real Madrid se fissure : Thibaut Courtois impliqué dans les tensions

21:00
"Le nouveau Thibaut Courtois" : la Belgique aura bientôt trois gardiens dans les meilleurs clubs du monde

"Le nouveau Thibaut Courtois" : la Belgique aura bientôt trois gardiens dans les meilleurs clubs du monde

20:40
1
Wout Faes et Monaco, l'aventure va-t-elle continuer ? Le Diable Rouge a fait son choix

Wout Faes et Monaco, l'aventure va-t-elle continuer ? Le Diable Rouge a fait son choix

20:20
Pas de pitié pour Van Den Kerkhof : le Comité disciplinaire a lourdement sanctionné le joueur de Charleroi

Pas de pitié pour Van Den Kerkhof : le Comité disciplinaire a lourdement sanctionné le joueur de Charleroi

20:00
2
Le jackpot se rapproche : Newcastle et Aston Villa s'arrachent un ancien Brugeois pour une fortune

Le jackpot se rapproche : Newcastle et Aston Villa s'arrachent un ancien Brugeois pour une fortune

19:30
Des millions pour Anderlecht ou une nouvelle opportunité ? Le cas Moussa N'Diaye pose question

Des millions pour Anderlecht ou une nouvelle opportunité ? Le cas Moussa N'Diaye pose question

19:00
Celui-là aussi fera du bien : Matthieu Epolo bientôt de retour, et toujours incontestable au Standard

Celui-là aussi fera du bien : Matthieu Epolo bientôt de retour, et toujours incontestable au Standard

18:30
Prix des places, répartition des tribunes : les premières informations pour la finale de la Coupe de Belgique

Prix des places, répartition des tribunes : les premières informations pour la finale de la Coupe de Belgique

18:00
Les clubs risquent de lourdes amendes : vers une révision du quota des équipes U23 en Challenger Pro League ?

Les clubs risquent de lourdes amendes : vers une révision du quota des équipes U23 en Challenger Pro League ?

17:30
Ricardo Sá Pinto a quitté l'Iran juste avant les attaques : "Je ne me sentais plus en sécurité"

Ricardo Sá Pinto a quitté l'Iran juste avant les attaques : "Je ne me sentais plus en sécurité"

17:00
Blessé aux adducteurs, Diego Moreira donne de ses nouvelles : "Du travail en dehors des terrains m'attend"

Blessé aux adducteurs, Diego Moreira donne de ses nouvelles : "Du travail en dehors des terrains m'attend"

16:30
Tout s'accélère : Kevin De Bruyne de retour à la compétition encore plus tôt que prévu ?

Tout s'accélère : Kevin De Bruyne de retour à la compétition encore plus tôt que prévu ?

16:00
Une sanction qui change tout : la course au maintien complètement chamboulée en Challenger Pro League

Une sanction qui change tout : la course au maintien complètement chamboulée en Challenger Pro League

14:00
Cela semble clair : l'ancien adjoint de Besnik Hasi à Anderlecht va prendre les rênes du Maroc

Cela semble clair : l'ancien adjoint de Besnik Hasi à Anderlecht va prendre les rênes du Maroc

15:30
Une somme importante évoquée : le Diablotin Arthur Piedfort pourrait quitter Westerlo cet été

Une somme importante évoquée : le Diablotin Arthur Piedfort pourrait quitter Westerlo cet été

15:00
Sa carrière, le buzz du poteau et Bob l'Éponge, Michy Batshuayi se livre : "Contrairement à Batsman..." Interview

Sa carrière, le buzz du poteau et Bob l'Éponge, Michy Batshuayi se livre : "Contrairement à Batsman..."

14:40
Leader au Parc Duden, David Hubert revient sur son renvoi d'Anderlecht : "L'Union ne le trouvait pas justifié"

Leader au Parc Duden, David Hubert revient sur son renvoi d'Anderlecht : "L'Union ne le trouvait pas justifié"

14:20

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 28
Eupen Eupen 06/03 La Gantoise La Gantoise
Beerschot Beerschot 06/03 Jong Genk Jong Genk
Lierse SK Lierse SK 07/03 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
RSCA Futures RSCA Futures 07/03 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 07/03 RWDM Brussels RWDM Brussels
Lommel SK Lommel SK 07/03 KV Courtrai KV Courtrai
KSC Lokeren KSC Lokeren 08/03 SK Beveren SK Beveren
RFC Seraing RFC Seraing 08/03 Francs Borains Francs Borains
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved