Un club étranger prêt à recruter Anan Khalaili cet été ? L'Israélien pourrait suivre un ancien Unioniste

Photo: © photonews
Inévitablement l'un des meilleurs joueurs de l'Union Saint-Gilloise cette saison, Anan Khalaili attire les convoitises. L'Israélien est ciblé par Benfica, club qui a déjà recruté Franjo Ivanović en provenance du club bruxellois l'été dernier.

C'est du moins ce que rapporte l'expert mercato Sacha Tavolieri. Selon lui, le milieu droit est en tête de la liste de recrutement du Benfica Lisbonne.

Anan Khalaili pourrait bien devenir une priorité du club portugais l'été prochain. Récemment, Newcastle a également été cité comme étant un club intéressé par ses services.

Le joueur de 21 ans a joué un total de 38 matchs cette saison. Il a disputé pas moins de 3062 minutes pour cinq buts inscrits et un assist délivré. 

Encore une réussite financière pour l'Union

Il est l'une des révélations de la formation bruxelloise cette saison. Sa valeur marchande est estimée à 12 millions d'euros selon Transfermarkt. À noter qu'il était arrivé en provenance du Maccabi Haifa pour 6,5 millions d'euros.


En cas de départ, une belle plus-value pourrait être faite par les Unionistes. Cette saison, le joueur a énormément pris en expérience en disputant notamment la Ligue des champions. Sur la scène européenne, il a régulièrement affiché de bonnes prestations qui ont très certainement fait monter sa cote.

