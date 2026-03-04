Prix des places, répartition des tribunes : les premières informations pour la finale de la Coupe de Belgique

Le prix des places pour la finale de la Coupe de Belgique n'a pas augmenté depuis la saison dernière et varie entre 35 et 75 € selon la catégorie. Les supporters d'Anderlecht seront placés du côté de l'Atomium, comme en 2025.

Vainqueurs respectivement du Sporting Charleroi et de l’Antwerp, l’Union Saint-Gilloise et le Sporting d’Anderlecht offriront un duel 100 % bruxellois en finale de la Coupe de Belgique cette année.

Quasiment un remake pour les Mauves, qui s’étaient déjà défaits du Great Old en demi-finale la saison dernière, avant de s’incliner face au Club de Bruges au stade Roi Baudouin, suite au doublé de Roméo Vermant.

Pour leur deuxième finale consécutive, les supporters d’Anderlecht paieront le même prix que la saison dernière, puisque le tarif des places n’a pas augmenté : trois catégories de billets sont proposées, à 35 €, 50 € et 75 € par personne.

Les supporters d'Anderlecht dans les mêmes conditions que la saison dernière

Les fans anderlechtois ne seront pas dépaysés par rapport à la finale de l’édition 2025, puisqu’ils occuperont la même tribune, la T2, située du côté de l’Atomium. Les supporters de l’Union, quant à eux, seront placés dans la T4.

Lire aussi… Leader au Parc Duden, David Hubert revient sur son renvoi d'Anderlecht : "L'Union ne le trouvait pas justifié"›

Tout ressemble donc à la finale de l’année dernière pour le Sporting d’Anderlecht, qui espère évidemment cette fois une issue différente. Pour connaître la réponse, il faudra attendre le coup d’envoi de la rencontre, fixé au jeudi 14 mai prochain à 20h00.