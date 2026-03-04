L'addition est salée pour Westerlo : le Comité Disciplinaire n'a pas fait de cadeau à Clinton Nsiala

Expulsé contre l'Union Saint-Gilloise après un coup de coude, Clinton Nsiala connaît sa sanction. Westerlo espérait une peine plus légère.

Le week-end dernier, Clinton Nsiala a reçu un carton rouge pour un coup de coude lors du match face à l'Union Saint-Gilloise. Une exclusion regrettable pour Westerlo, qui s'était montré plus dangereux que son adversaire malgré l'infériorité numérique.

Ce geste va coûter cher au défenseur, qui va devoir rester sur la touche plusieurs semaines. Lundi, le parquet de l'Union belge avait réclamé trois matchs de suspension ferme, estimant que l'intégrité physique de l'adversaire avait été mise en danger.

"L'intégrité physique de l'adversaire a été mise en danger", avait le parquet. Westerlo a fait appel et a présenté sa défense. Le club a souligné que le joueur est encore jeune, qu'il n’a aucun antécédent disciplinaire et que cette suspension pourrait avoir un impact sur sa carrière.

Le Comité disciplinaire suit le parquet

Westerlo demandait que la sanction soit réduite à deux matchs de suspension effective. Mais le Comité disciplinaire n'a pas été convaincu. D'après le Comité, le geste de Nsiala a mis en danger l'intégrité physique du joueur de l'Union.



Nsiala écope d'une amende de 3 500 euros et de quatre matchs de suspension, dont trois ferme. La proposition initiale du parquet est maintenue. Si Westerlo décide d'aller en appel, l'affaire sera réexaminée par le Conseil Disciplinaire ce vendredi.