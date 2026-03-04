Le jackpot se rapproche : Newcastle et Aston Villa s'arrachent un ancien Brugeois pour une fortune

Après avoir enchaîné les ventes records, le Club de Bruges s'attend à une avalanche d'offres cet été.

Joel Ordonez, Christos Tzolis et Raphael Onyedika. Trois joueurs qui, si l'on en croit les rumeurs, pourraient rapporter à eux trois plus de cent millions d'euros au Club de Bruges l'été prochain.

En effet, les plus grands clubs les veulent. D'autres joueurs comme Kyriani Sabbe et Carlos Forbs suscitent également de l'intérêt, tandis qu'Aleksandar Stankovic devrait retourner à l'Inter Milan pour 23 millions d'euros.

EXCL: Newcastle have placed Chemsdine Talbi at the top of their summer shortlist, if Anthony Gordon seals a £80m move to Man Utd.



Aston Villa and Brighton also monitoring, but a Magpies move would ignite major Tyne-Wear controversy.👀🔥@Ekremkonur https://t.co/u97qOjoi92 — Sportsboom (@Sportsboomcom) March 4, 2026

De cette manière, énormément d'argent pourrait rentrer dans les caisses du club. Sans compter les quelques millions en plus qui pourraient tomber. Comme par exemple avec Chemsdine Talbi, un ancien joueur du club.

De l'argent sur la plus value

L'été dernier, le jeune joueur de 20 ans a été vendu par Bruges à Sunderland pour pas moins de vingt millions d'euros. Et entre-temps, des clubs de premier plan s'intéressent à lui, notamment Aston Villa et Newcastle United.





Le pourcentage à la revente dans l'accord entre le Club de Bruges et Sunderland n'est pas connu, mais sur une plus-value de 30 à 35 millions d'euros, on peut s'attendre à ce que ça représente plusieurs millions.