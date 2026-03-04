Des millions pour Anderlecht ou une nouvelle opportunité ? Le cas Moussa N'Diaye pose question

Des millions pour Anderlecht ou une nouvelle opportunité ? Le cas Moussa N'Diaye pose question

Prêté par Anderlecht jusqu'à la fin de la saison, Moussa N'Diaye est déjà un titulaire indiscutable à Schalke 04. Le Sénégalais reviendra cet été au RSCA, qui devra décider de son avenir.

En manque de temps de jeu au Sporting d’Anderlecht, où il avait disputé moins de la moitié des minutes possibles depuis le début de la saison, Moussa N’Diaye a été prêté à Schalke 04 à la fin du mercato hivernal.

Un prêt avec option d’achat était initialement envisagé par les clubs bruxellois et allemands, qui n’ont pas trouvé d’accord et ont finalement décidé de ne pas en inclure. Le Sénégalais sera donc de retour à Anderlecht le 30 juin.

En le recrutant durant l’été 2022 en provenance du centre de formation du FC Barcelone, le RSCA espérait réaliser une belle plus-value avec Moussa N’Diaye, qui n’a cependant jamais su véritablement s’imposer sur son couloir gauche défensif.

Moussa N’Diaye est déjà un titulaire indiscutable à Schalke 04

La question se pose donc peu à peu : que faire de lui en été ? Anderlecht doit-il lui donner une nouvelle chance, voire prolonger son contrat qui expire en juin 2028, ou accepter de le vendre pour un prix moins important qu’espéré ?


À Schalke 04, Moussa N’Diaye réussit en tout cas ses débuts, puisqu’il a commencé les quatre derniers matchs et a joué 346 des 360 minutes possibles. Une période durant laquelle le club de la Ruhr a engrangé huit points sur douze, ce qui renforce les chances de le voir rester dans le onze.

