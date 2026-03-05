Le secret de la "renaissance" d'Anderlecht : Silvio Proto dévoile la méthode de Jérémy Taravel

Invaincu depuis son arrivée à Anderlecht, Jérémy Taravel impressionne. Anderlecht a mis en pause sa recherche d'entraîneur.

Anderlecht n'a plus perdu depuis quatre matchs consécutifs, soit depuis que Jérémy Taravel a repris les rênes de l'équipe. Il a frappé un grand coup dès ses débuts en éliminant l'Antwerp de la coupe de Belgique avec une victoire 0-4 sur leur terrain.

Depuis, les Mauves ont enchaîné avec un nul à La Louvière, un succès contre Zulte Waregem et, le week-end dernier, ils ont écrasé OH Louvain 5-1. Le travail de Taravel porte ses fruits.

Silvio Proto souligne la méthode Taravel

On ne peut pas parler d'un simple "choc psychologique", car après le renvoi de Besnik Hasi, Anderlecht avait perdu deux fois sous la direction d'Edward Still avant l'arrivée de Taravel. Dans l'émission Dans le Vestiaire de RTL, Silvio Proto s'est exprimé sur l'entraîneur intérimaire.

Interrogé sur le secret de son collègue, l'ancien gardien explique : "Il est très proche de ses joueurs. Il trouve les mots justes et leur donne beaucoup de confiance. Mais quand il faut être ferme et clair, il sait aussi le faire."



"Ce n'est pas un coach qui fait peur, mais les joueurs captent tout de suite quand ils font une erreur. Je ne crois pas qu'un seul joueur oserait lui manquer de respect ou lui marcher sur les pieds", conclut Proto.