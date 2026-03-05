🎥 L'ancien Anderlechtois Amir Murillo inscrit un véritable pétard avec sa nouvelle équipe

Photo: Photonews
Amir Murillo, qui a quitté l'OM pour rejoindre Besiktas cet hiver, s'acclimate assez bien dans sa nouvelle équipe. L'arrière droit a planté un magnifique but ce mercredi.

Le Besiktas affrontait Çaykur Rizespor ce mercredi en Coupe de Turquie. Face à l'ancienne équipe du Trudonnaire Oumar Diouf, les Aigles noirs se sont largement imposés sur le score de 4-1.

C'est Amir Murillo qui a ouvert le score à la 27e minute de jeu. L'ancien Mauve a tiré puissamment aux abords de la surface de réparation et a trompé Erdem Canpolat, qui s'est véritablement fait fusiller.

Ce but est déjà le deuxième du Panaméen avec Besiktas en cinq matchs. Son premier remonte au 22 février dernier contre Göztepe (4-0) en championnat. 

Oh Hyeon-gyu buteur

L'ancien Genkois, qui a quitté les Limbourgeois cet hiver, Oh Hyeon-gyu a également planté une rose contre Çaykur Rizespor. Le Sud-Coréen a planté le but du 3-0 à la 42e minute de jeu.

Les deux autres buteurs du club turc sont Salih Uçan (38e) et Kartal Yılmaz (81e). Giannis Papanikolaou a sauvé l'honneur en inscrivant le but du 4-1 (85e).

