🎥 L'ancien Anderlechtois Amir Murillo inscrit un véritable pétard avec sa nouvelle équipe

Amir Murillo, qui a quitté l'OM pour rejoindre Besiktas cet hiver, s'acclimate assez bien dans sa nouvelle équipe. L'arrière droit a planté un magnifique but ce mercredi.

Le Besiktas affrontait Çaykur Rizespor ce mercredi en Coupe de Turquie. Face à l'ancienne équipe du Trudonnaire Oumar Diouf, les Aigles noirs se sont largement imposés sur le score de 4-1.

C'est Amir Murillo qui a ouvert le score à la 27e minute de jeu. L'ancien Mauve a tiré puissamment aux abords de la surface de réparation et a trompé Erdem Canpolat, qui s'est véritablement fait fusiller.

🚀 MURILLO'DAN GÜDÜMLÜ FÜZE!



🦅 Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısında Murillo'nun harika golüyle 1-0 öne geçti! pic.twitter.com/QUXshw0Cvk — A Spor (@aspor) March 4, 2026

Ce but est déjà le deuxième du Panaméen avec Besiktas en cinq matchs. Son premier remonte au 22 février dernier contre Göztepe (4-0) en championnat.

Oh Hyeon-gyu buteur

L'ancien Genkois, qui a quitté les Limbourgeois cet hiver, Oh Hyeon-gyu a également planté une rose contre Çaykur Rizespor. Le Sud-Coréen a planté le but du 3-0 à la 42e minute de jeu.





Les deux autres buteurs du club turc sont Salih Uçan (38e) et Kartal Yılmaz (81e). Giannis Papanikolaou a sauvé l'honneur en inscrivant le but du 4-1 (85e).