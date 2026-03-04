Le vestiaire du Real Madrid se fissure : Thibaut Courtois impliqué dans les tensions

Les résultats du Real Madrid déçoivent et les tensions se multiplient dans le vestiaire, où plusieurs joueurs ne seraient plus sur la même longueur d'onde.

La saison du Real Madrid est compliquée. Les résultats ne sont pas à la hauteur et l'ambiance dans le vestiaire pose problème. Selon plusieurs médias espagnols, les tensions entre joueurs deviennent de plus en plus visibles.

Xabi Alonso en a fait les frais. L'entraîneur espagnol a été licencié après une série de mauvais résultats, mais aussi parce qu’il avait perdu la confiance d'une partie du groupe.

Certains joueurs n'ont pas hésité à exprimer leur frustration. Thibaut Courtois, par exemple, s'était plaint du manque de rigueur défensive de Jude Bellingham. Les cadres de l'équipe se renvoient la balle.

Pas de leader dans le vestiaire

Pour tenter de calmer la situation, la direction a confié l'équipe à Alvaro Arbeloa en janvier. Le journaliste Edu Aguirre a résumé la situation dans l'émission El Chiringuito : "Si quelqu’un élève la voix ou fait une remarque, la personne en face se met en colère et la dispute éclate."



La défaite 0-1 à domicile contre Getafe ce lundi a empiré la situation. Le journal Mundo Deportivo évoque aussi l'existence de clans dans le vestiaire. Courtois a été le seul joueur à saluer les supporters après la défaite.