Jérémy Doku est de retour de blessure

Jérémy Doku a fait son retour à la compétition ce mercredi soir. Le Diable Rouge est monté au jeu contre Nottingham Forest.

Absent depuis un peu plus d'un mois pour une blessure au mollet, le joueur belge était déjà sur la feuille de match de Manchester City pour affronter Leeds United samedi dernier. L'ailier n'était cependant pas monté au jeu lors de la victoire 0-1 des Citizens.

Ce mercredi contre Nottingham Forest, il est monté au jeu à 13 minutes de la fin du temps réglementaire. Son retour n'a cependant pas aidé son équipe à inscrire le but de la victoire.

Les deux équipes se sont quittées dos à dos sur le score de 2-2. Antoine Semenyo a d'abord ouvert le score à la 31e minute de jeu, Morgan Gibbs-White a ensuite égalisé onze minutes après le retour des vestiaires. Mais Manchester City a rapidement réagi via Rodri, qui a permis aux Citizens de reprendre les devants à la 62e minute de jeu. Un peu moins d'un quart d'heure plus tard, Elliot Anderson a finalement égalisé et le score est resté inchangé.

Arsenal s'est imposé dans le même temps

Un mauvais résultat pour Manchester City, d'autant plus qu'Arsenal, concurrent au titre, s'est imposé face à Brighton (0-1). Au classement, Manchester City est deuxième, à sept unités des Gunners, avec une rencontre de moins au compteur.



Le prochain match de Pep Guardiola et ses hommes aura lieu ce samedi. Les Sky Blues se déplaceront à Newcastle pour disputer le 5e tour de la FA Cup.