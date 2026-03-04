"Le nouveau Thibaut Courtois" : la Belgique aura bientôt trois gardiens dans les meilleurs clubs du monde

Photo: © photonews

Acheté par Chelsea à l'été 2024, Mike Penders pourrait recevoir sa chance chez les Blues la saison prochaine. S'il la saisit, les Diables compteront alors deux jeunes gardiens en place parmi les meilleurs clubs anglais, renforçant encore l'idée que l'après Courtois est assuré.

L'avenir de Mike Penders est-il déjà tout tracé ? Formé au Racing Genk, qui confirme sa réputation en matière de gardiens de but, le portier de 20 ans a déjà été acheté par Chelsea à l'été 2024, contre 20 millions d'euros.

Une aubaine pour toutes les parties, puisque le club londonien recrutait un talent considéré comme un digne successeur de Thibaut Courtois (on va y revenir), le joueur signait déjà dans l'un des grands clubs européens et Genk pouvait le garder une ultime saison, puisque Chelsea l'a directement prêté.

Mike Penders titulaire à Chelsea dès la saison prochaine ?

L'été dernier, sans grande surprise, Mike Penders a été prêté dans le club "petit frère" de Chelsea : Strasbourg, puisque les deux entités ont le même propriétaire : le consortium d'investissement BlueCo, mené par Todd Boehly. En Alsace, il a notamment rencontré un certain Liam Rosenior, nouvel entraîneur des Blues.

Un entraîneur qu'il a su convaincre, puisque Penders a directement hérité d'une place de titulaire à Strasbourg, et impressionne. À tel point qu'en Angleterre, on se dit déjà qu'il fera partie intégrante du noyau de Chelsea la saison prochaine, et pourquoi pas dans un rôle de titulaire, Rosenior cherchant un remplaçant à Robert Sanchez, encore jugé coupable sur le 2-1 encaissé à Arsenal la semaine dernière.

L'Angleterre le voit déjà comme le nouveau Thibaut Courtois

Très apprécié de Rosenior, Penders pourrait donc débarquer entre les perches des Blues la saison prochaine, en dépit des rumeurs menant à l'ancien d'Anderlecht Bart Verbruggen et à Robin Roefs. Outre-Manche, TalkSport le décrit déjà comme le "nouveau Thibaut Courtois", en raison de sa taille (2,00 m, comme Courtois) et de son pied favori, le gauche, comme les deux dernières légendes de Chelsea dans les buts : Courtois et Petr Cech.

Mike Penders est donc plus que jamais dans la course pour la place de titulaire à Chelsea la saison prochaine, ce qui pourrait mener la Belgique à compter deux gardiens parmi les meilleurs clubs anglais, avec Senne Lammens du côté de Manchester United, qui fait lui aussi forte impression.

Plus que jamais, l'après Thibaut Courtois semble donc assuré chez les Diables, d'autant que les deux jeunes portiers pourront encore profiter, dans le futur, de départs de certains pour se hisser parmi les tout meilleurs clubs du monde, comme le Real Madrid, le FC Barcelone, ou encore le Bayern Munich.

