Condamné par la justice grecque : le coéquipier de Senne Lammens ne lâche pas l'affaire

L'affaire de Mykonos n'est pas terminée pour Harry Maguire. La justice grecque a rendu une nouvelle décision, mais le défenseur de Manchester United compte continuer le combat.

Harry Maguire est engagé dans une bataille judiciaire. Le défenseur de Manchester United a écopé d'une peine de 15 mois de prison avec sursis pour un incident survenu en 2020 sur l'île grecque de Mykonos.

15 mois avec sursis pour Maguire

Pour rappel, Maguire avait expliqué à la BBC que des policiers en civil, qui ne s'étaient pas identifiés, avaient arrêté le minibus dans lequel se trouvait son groupe à Mykonos. Selon lui, ils l'ont sorti du véhicule, frappé aux jambes et lui ont dit que sa carrière était terminée.

Il avait tenté de s'enfuir car il ne savait pas qui étaient ces hommes. Dans un premier temps, il avait été condamné à 21 mois et 10 jours de prison avec sursis pour violences répétées, tentative de corruption, violence envers des agents et insultes.

Maguire veut saisir la Cour suprême grecque

Des années plus tard, la peine a été réduite à 15 mois avec sursis. Cette fois, la justice grecque estime qu'il s'est rendu coupable de coups légers, de résistance à l'arrestation et de tentative de corruption.



Selon la BBC, Maguire compte saisir la Cour suprême grecque. Le défenseur nie toujours les faits et souhaite blanchir son nom devant la justice.