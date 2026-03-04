Leandro Trossard et Arsenal se rapprochent du titre : Manchester City rate une grosse occasion

Arsenal et Manchester City jouaient ce mercredi soir. Mais pendant que les Gunners ont gagné, City a laissé passer une belle occasion.

La lutte pour le titre en Premier League devient de plus en plus intense. Ce mercredi soir, Arsenal et Manchester City étaient tous les deux en action. Une soirée importante dans la course au championnat.

Arsenal fait le nécessaire

Arsenal se déplaçait sur la pelouse de Brighton avec l'objectif de conserver son avance en tête. Les Gunners n'ont pas traîné. Dès la 9e minute, Bukayo Saka a ouvert le score pour son club formateur. Un but qui a suffi pour faire la différence.

Brighton a tenté de revenir dans la rencontre, mais Arsenal a contrôlé la suite du match. Leandro Trossard est monté au jeu à l'heure de jeu pour remplacer Gabriel Martinelli, sans que le score ne bouge. Grâce à cette victoire, Arsenal conserve la tête du championnat avec 67 points.

Manchester City gâche sa chance

Dans le même temps, Manchester City recevait Nottingham Forest. Les hommes de Pep Guardiola avaient une belle occasion de mettre la pression sur Arsenal. City a ouvert le score à la 31e minute. Cherki est entré dans le rectangle, a éliminé un défenseur avant d'adresser un magnifique centre pour Semenyo, qui a conclu l’action.



Nottingham Forest est revenu deux fois au score et a arraché un partage 2-2. Il ne reste plus que neuf rencontres à City pour tenter de renverser la situation. Pour le moment, ils ont 60 points, 7 de moins que le leader.