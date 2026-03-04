Blessé aux adducteurs, Diego Moreira donne de ses nouvelles : "Du travail en dehors des terrains m'attend"

Touché aux adducteurs vendredi dernier en Ligue 1, Diego Moreira ne semble pas souffrir d'une blessure trop importante. Sa présence dans le groupe des Diables Rouges lors de la trêve du mois de mars semble toutefois fortement compromise.

Alors que les Diables sont déjà fortement touchés par les blessures, un nouveau coup dur vient de frapper Rudi Garcia à quelques semaines du rassemblement du mois de mars.

En effet, Diego Moreira s’est blessé aux adducteurs vendredi lors de la rencontre de Ligue 1 opposant Strasbourg à Lens. La mauvaise nouvelle a d’abord été confirmée par son entraîneur, Gary O’Neil, après le quart de finale de Coupe de France remporté face au Stade de Reims ce mardi.

L’Anglais s’est toutefois montré plus optimiste, estimant son absence à "entre dix et quinze jours", si l’IRM prévue cette semaine pour confirmer le diagnostic ne révèle pas une blessure plus importante.

Diego Moreira confirme sa blessure, qui ne semble pas trop grave

De son côté, le Diable Rouge de 21 ans s’est également exprimé sur son compte Instagram et a adressé un message aux supporters strasbourgeois, confirmant son indisponibilité.

"Un pas en arrière n’est pas une défaite, c’est une préparation pour un retour. Du travail en dehors des terrains m’attend, à dans quelques semaines, peuple strasbourgeois", a écrit Diego Moreira, qui sera donc vraisemblablement absent pour le petit stage et les deux matchs amicaux face au Mexique et aux États-Unis sur le sol américain.



Lire aussi… La liste s'allonge dangereusement : nouveau coup dur pour les Diables Rouges›