Une somme importante évoquée : le Diablotin Arthur Piedfort pourrait quitter Westerlo cet été

Comme Lucas Stassin, Arthur Piedfort pourrait quitter Westerlo pour rejoindre l'AS Saint-Étienne cet été. Les Verts sont intéressés, mais des équipes de Ligue 1 sont également à l'affût.

L’AS Saint-Étienne fait partie des clubs qui scrutent particulièrement le championnat de Belgique à l’affût de bonnes affaires. En 2024, les Verts recrutaient notamment Lucas Stassin à Westerlo contre dix millions d’euros.

Un tel scénario pourrait se reproduire dans les mois à venir. Titulaire indiscutable au poste de médian défensif, Arthur Piedfort susciterait en effet l’intérêt de plusieurs formations françaises, dont Saint-Étienne.

Auteur de deux buts et trois passes décisives cette saison, le joueur de 21 ans est en pleine saison de la révélation au Kuipje, et son statut de Diablotin (il l'était encore au mois d'octobre) attire l’attention.

Westerlo pourrait demander un montant important pour Arthur Piedfort

Formé au PSV Eindhoven, où Westerlo l’a recruté en 2023, Arthur Piedfort intéresserait également deux autres formations de Ligue 1 dont l’identité n’a pas encore été dévoilée, selon les informations du média français Jeunes Footeux.



Si le joueur est estimé à 2,2 millions d’euros seulement sur Transfermarkt, Westerlo pourrait réclamer une indemnité bien plus importante, dépassant au moins les cinq millions d’euros. De quoi effectuer un premier tri afin de ne conserver que les clubs réellement intéressés dans les discussions.