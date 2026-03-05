Gros problème à Anderlecht concernant Jérémy Taravel

Au RSC Anderlecht, un renouveau s'est installé sous la direction de l'entraîneur intérimaire Jérémy Taravel. Certains ont donc évoqué l'idée de le maintenir comme T1 jusqu'à la fin de la saison. Mais un problème important pourrait compliquer cette option.

Le licenciement de Besnik Hasi à Anderlecht a marqué le début d’une nouvelle période agitée. Peu après, Edward Still a lui aussi quitté le navire, laissant Jérémy Taravel comme seul entraîneur encore en place chez les Mauves.

Le nouvel entraîneur n’a pas démérité, au point que certains ont déjà évoqué l’idée de le maintenir au poste au moins jusqu’à la fin de la saison. Comme Alfred Schreuder n’est pour l’instant pas libre, cette option semblait logique.

Mais cette décision se heurte désormais à un problème pratique. Même si Jérémy Taravel a réalisé du bon travail ces dernières semaines et semblait prêt à se battre avec les Bruxellois pour un ticket européen et la Coupe de Belgique.

Une échéance fixée au 10 avril

Selon Het Laatste Nieuws, Anderlecht doit impérativement nommer un entraîneur possédant la licence UEFA Pro avant le 10 avril, un diplôme que Jérémy Taravel ne possède pas. Le club cherche donc une solution urgente, mais celle-ci ne s’annonce pas simple.

Ces dernières semaines, les Bruxellois ont exploré plusieurs pistes pour le poste d’entraîneur principal, notamment Thorsten Fink, Alfred Schreuder et Maarten Martens. Mais ces dossiers n’ont pas abouti. Le club semble vouloir terminer la saison avec Taravel, mais on ignore pour le moment si cela sera possible.





L'entraîneur est inscrit à la formation UEFA Pro de l'Union Belge, mais celle-ci ne débutera qu'en mars 2027. Anderlecht s'est renseigné pour savoir s'il ne pourrait pas la suivre à l'étranger. La Lituanie, la Finlande, le Pays de Galles, l’Estonie, l’Écosse et l’Irlande sont notamment envisagés.