Le coach de Brighton détruit Arsenal : "Une seule équipe a essayé de jouer au football"
Photo: © photonews

Fabian Hürzeler, entraîneur de Brighton, était frustré après la défaite de son équipe contre Arsenal (0-1). En conférence de presse, il n'a pas hésité à critiquer les Gunners, qui ont tout fait pour briser le rythme du match.

Malgré une domination nette de Brighton, Arsenal s'est imposé, prenant trois points très importants dans sa course au titre. Bukayo Saka a inscrit le seul but de la rencontre à la 9e minute de jeu.

"Une seule équipe a essayé de jouer au football aujourd'hui," a pointé Fabian Hürzeler. "Les statistiques ne mentent jamais. Nous n'avons concédé qu'un seul tir au but. Nous n'avons pas été très efficaces. Dans le dernier tiers, nous aurions dû créer plus d'occasions." 

Pour être plus précis, Arsenal a tiré quatre fois dans cette rencontre et a trouvé deux fois le cadre. De son côté, Brighton a tenté sa chance à 13 reprises, mais n'a cadré que trois fois. 

Le coach de Brighton pointe les pertes de temps

L'entraîneur avait déjà pointé du doigt avant le match les pratiques d'Arsenal visant à gagner du temps, remettant en question le règlement de la Premier League. Il a notamment souligné les fréquentes interventions médicales qui ont inévitablement ralenti le jeu en fin de rencontre.  


Fabian Hürzeler était véritablement révolté : "S'ils remportent la Premier League, personne ne leur demandera comment ils l'ont fait. En fin de compte, tout est une question de règles. Si l'arbitre autorise tout, ils appliquent leurs propres règles. Je pose une question : avez-vous déjà vu un match de Premier League où un gardien de but tombe trois fois ?"

