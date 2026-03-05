"Je n'aime pas, ça me saoule" : Eden Hazard aimerait modifier une règle du football

"Je n'aime pas, ça me saoule" : Eden Hazard aimerait modifier une règle du football
Photo: © photonews

Eden Hazard a récemment accordé une interview à la RTBF. L'ancien Diable Rouge s'est notamment exprimé à propos de son désamour pour la VAR.

L'ex footballeur a été très clair : s'il devait modifier une règle dans le football, ce serait l'utilisation de l'assistance vidéo. Eden Hazard n'apprécie pas du tout la VAR.

"Je n’aime pas, ça me saoule", a-t-il pointé. "Ça enlève tellement de choses dans le foot, dans les émotions… pour au final toujours avoir les mêmes problèmes qu’avant." 

La correction des injustices ? 

Malgré que la VAR corrige certaines injustices, la légende du football trouve que la vidéo a un effet négatif sur les émotions et préférerait qu'elle soit supprimée : "L’injustice dans le foot a aussi son charme, même si c’est difficile à accepter en tant que supporter quand c’est contre nous. Cela enlève tellement d’émotion."

Présent au Lotto Park le week-end dernier, Eden Hazard a pu assister à la victoire d'Anderlecht face à OHL sur le score de 5-1. Il a illustré ses propos en défaveur de la VAR via un exemple lié à cette rencontre : "Je regardais le match de Thorgan (Hazard), le gars d’OHL met un super but mais pendant cinq minutes, il attend, il ne sait pas… et après il célèbre. C’est tellement nul. Donc, oui j’enlèverais la VAR."


Il est vrai que la VAR fait énormément débat dans le monde du football. La suppression de celle-ci semble cependant loin d'être à l'ordre du jour. Au contraire, beaucoup d'innovations sont étudiées pour améliorer l'assistance vidéo.

