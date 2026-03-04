La RAAL limite encore le nombre de bus : les supporters de l'Antwerp prennent une décision radicale

Les supporters de l'Antwerp ne feront pas le déplacement à La Louvière vendredi. En cause, un désaccord sur le nombre de bus autorisés.

L'Antwerp a battu Saint-Trond 1-0 le week-end dernier et garde une petite chance de rejoindre les Champions' Play-Offs. Avec encore trois matchs à jouer, les joueurs espèrent un petit miracle.

Le prochain match aura lieu vendredi sur le terrain de la RAAL La Louvière. Mais le Great Old devra probablement faire sans ses supporters. Ces derniers ont décidé de boycotter le déplacement.

La raison ? Ils estiment que trop peu de bus sont autorisés pour le voyage, seulement huit. Selon eux, l'Antwerp aurait besoin d'au moins seize bus pour permettre à tous les supporters de se rendre dans le Hainaut.

Les supporters de l’Antwerp boycottent le déplacement à La Louvière

Dominik Van Landeghem, président de la Fédération des clubs de supporters de l'Antwerp (FASC), a donné plus d'explications dans Het Nieuwsblad. "À La Louvière, ils font le calcul suivant : 404 tickets disponibles, ce faible nombre est un autre débat, mais soit, divisés par cinquante supporters par bus, cela fait huit bus."



"Mais le calcul n'est pas si simple. Beaucoup de clubs, surtout les grands, ont des supporters dans toute la Flandre ou même dans toute la Belgique. Les faire tous partir d'un seul point de départ est pratiquement impossible", explique Van Landeghem.