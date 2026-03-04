Wout Faes et Monaco, l'aventure va-t-elle continuer ? Le Diable Rouge a fait son choix

Wout Faes et Monaco, l'aventure va-t-elle continuer ? Le Diable Rouge a fait son choix
Débarqué cet hiver pour pallier les blessures, Wout Faes enchaîne les minutes à Monaco. Le Diable Rouge pense à son futur et c'est décidé.

Arrivé cet hiver à l'AS Monaco, Wout Faes a rapidement pris ses repères. Le défenseur belge est prêté par Leicester City jusqu'à la fin de la saison pour apporter de l'expérience à la défense monégasque.

Une recrue de dernière minute

Sébastien Pocognoli a dû bricoler ces dernières semaines avec plusieurs blessés derrière. Faes est arrivé pour jouer immédiatement. Le Belge a directement été lancé dans le onze de départ.

Depuis son arrivée, le Diable Rouge a été titularisé quatre fois en Ligue 1 et deux fois en Ligue des Champions. Il joue, mais ne performe pas pour autant. Les consultants et supporters le trouvent mauvais.

Selon Foot Mercato, son prêt comprend une option d'achat fixée à huit millions d'euros. L'ancien joueur du KV Ostende a une valeur marchande de 12 millions d'euros d'après Transfermarkt.

Faes veut rester 


Présent en conférence de presse mercredi, Wout Faes s'est montré très clair sur son avenir. 'Est-ce que j’aimerais rester ? Oui, bien sûr. L'opportunité de venir ici était vraiment la bienvenue. Rester ici, ce serait top. L'AS Monaco est une très grande équipe et c'est quelque chose que je veux."

