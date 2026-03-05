Un pari pour l'avenir ? Un jeune Brésilien prolonge au Bayern

C'est officiel, le Bayern a prolongé le contrat de l'une de ses jeunes pépites. Maycon Cardozo a signé "sur le long terme".

Le club bavarois a annoncé la nouvelle dans un communiqué ce mercredi. Le Brésilien, qui a grandi en Thaïlande, évolue actuellement avec l'équipe B en quatrième division, mais l'objectif à terme est qu'il intègre l'équipe première.

Vincent Kompany pourrait un jour avoir à compter sur lui. Pour l'instant, il continue sa progression et le leader de Bundesliga confirme la confiance placée en lui en le prolongeant. Le joueur était arrivé en avril 2024 en provenance du Bangkok Christian College en Thaïlande.

Les mots du directeur du développement des jeunes

Jochen Sauer, directeur du développement des jeunes, s'est exprimé à son propos : "Maycon est arrivé il y a un peu plus d’un an dans notre équipe U17 du Campus via nos programmes internationaux de formation. Après de solides performances avec les U19 lors de la première partie de saison, il a été promu chez nos Amateurs pendant la trêve hivernale.

Lors des deux victoires contre Unterhaching et Hankofen, il a été l’un des éléments offensifs les plus actifs. Nous sommes heureux qu’il fasse ses prochaines étapes avec nous et sommes impatients de voir la suite de son développement."

Le jeune talent a disputé un total de 17 matchs avec les U19, inscrivant cinq buts et délivrant cinq passes décisives. Comme le raconte Jochen Sauer, en début d'année, il a donc rejoint l'équipe B du Bayern.