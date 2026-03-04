Celui-là aussi fera du bien : Matthieu Epolo bientôt de retour, et toujours incontestable au Standard

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Celui-là aussi fera du bien : Matthieu Epolo bientôt de retour, et toujours incontestable au Standard
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2530

De retour à l'entraînement, Matthieu Epolo reprendra bientôt sa place entre les perches du Standard. Une bonne nouvelle pour Vincent Euvrard, Lucas Pirard ne s'étant pas montré des plus rassurants pendant son absence.

Au Standard, toutes les lignes sont touchées par les blessures depuis le début de la saison. Le compartiment défensif a d'abord été fortement impacté, puis le milieu de terrain, tandis que Vincent Euvrard perdait également son gardien titulaire, Matthieu Epolo.

Le portier de 21 ans s'était occasionné une entorse de la cheville gauche lors du dernier entraînement avant le Clasico face au Sporting d'Anderlecht, début février, et son absence était alors estimée à six semaines.

Un coup dur pour Euvrard, qui a alors fait appel à son deuxième gardien, Lucas Pirard, qui avait déjà joué lorsqu'Epolo était parti à la Coupe d'Afrique des Nations, réalisant alors son grand rêve de défendre les couleurs de l'équipe première du Standard en match officiel.

Lucas Pirard n'a pas vraiment convaincu

Auteur d'un premier court passage de deux matchs plutôt rassurant entre les perches liégeoises, malgré déjà des difficultés visibles dans ses relances au pied, le portier de 30 ans a donc été aligné lors des cinq dernières journées, mais a soufflé le chaud et le froid.

Après avoir gardé sa cage inviolée face à Anderlecht, il s'est rendu coupable d'au moins une erreur de main à Bruges, sur le deuxième but, tandis que les deux autres sont des reprises dans un petit rectangle dont il est censé être le maître, même si les ballons étaient peu évidents à négocier. Battu par une frappe de Guilherme Smith qui semblait arrêtable contre l'Union, il a à nouveau réalisé une clean sheet à Genk, avant d'être à nouveau fautif face à la RAAL.

À quand un retour dans la sélection pour Matthieu Epolo ?

Alors que Matthieu Epolo est encore parfois chambré pour les erreurs de jeunesse qu'il a commises et qui ont majoritairement disparu de son jeu, Lucas Pirard n'a pas tellement montré qu'il entrait en concurrence pour la place de numéro 1 sur le long terme, certaines de ses prises de balle n'ayant pas mené à des buts s'étant aussi avérées peu académiques.

En ce début de semaine, Vincent Euvrard a donc enregistré une bonne nouvelle avec le retour d'Epolo à l'entraînement. Une vidéo a même été postée par le club en ce sens, où l'on voit le Congolais s'entraîner aux côtés de son frère, Malcolm, qui fait partie du noyau U18, troisième du championnat. Encore incertain pour le déplacement à Zulte, Epolo sera assurément de la partie lors du déplacement à l'Antwerp, et fera du bien.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Matthieu Epolo
Lucas Pirard

Plus de news

Wout Faes et Monaco, l'aventure va-t-elle continuer ? Le Diable Rouge a fait son choix

Wout Faes et Monaco, l'aventure va-t-elle continuer ? Le Diable Rouge a fait son choix

20:20
Pas de pitié pour Van Den Kerkhof : le Comité disciplinaire a lourdement sanctionné le joueur de Charleroi

Pas de pitié pour Van Den Kerkhof : le Comité disciplinaire a lourdement sanctionné le joueur de Charleroi

20:00
Le jackpot se rapproche : Newcastle et Aston Villa s'arrachent un ancien Brugeois pour une fortune

Le jackpot se rapproche : Newcastle et Aston Villa s'arrachent un ancien Brugeois pour une fortune

19:30
Ricardo Sá Pinto a quitté l'Iran juste avant les attaques : "Je ne me sentais plus en sécurité"

Ricardo Sá Pinto a quitté l'Iran juste avant les attaques : "Je ne me sentais plus en sécurité"

17:00
Des millions pour Anderlecht ou une nouvelle opportunité ? Le cas Moussa N'Diaye pose question

Des millions pour Anderlecht ou une nouvelle opportunité ? Le cas Moussa N'Diaye pose question

19:00
Les clubs risquent de lourdes amendes : vers une révision du quota des équipes U23 en Challenger Pro League ?

Les clubs risquent de lourdes amendes : vers une révision du quota des équipes U23 en Challenger Pro League ?

17:30
Prix des places, répartition des tribunes : les premières informations pour la finale de la Coupe de Belgique

Prix des places, répartition des tribunes : les premières informations pour la finale de la Coupe de Belgique

18:00
Henry Lawrence est le parfait contraire du Standard... mais aussi le parfait soldat pour Vincent Euvrard Analyse

Henry Lawrence est le parfait contraire du Standard... mais aussi le parfait soldat pour Vincent Euvrard

11:40
Blessé aux adducteurs, Diego Moreira donne de ses nouvelles : "Du travail en dehors des terrains m'attend"

Blessé aux adducteurs, Diego Moreira donne de ses nouvelles : "Du travail en dehors des terrains m'attend"

16:30
Le Standard a refusé 2 millions d'euros pour un jeune talent cet hiver

Le Standard a refusé 2 millions d'euros pour un jeune talent cet hiver

11:20
Tout s'accélère : Kevin De Bruyne de retour à la compétition encore plus tôt que prévu ?

Tout s'accélère : Kevin De Bruyne de retour à la compétition encore plus tôt que prévu ?

16:00
Cela semble clair : l'ancien adjoint de Besnik Hasi à Anderlecht va prendre les rênes du Maroc

Cela semble clair : l'ancien adjoint de Besnik Hasi à Anderlecht va prendre les rênes du Maroc

15:30
Une somme importante évoquée : le Diablotin Arthur Piedfort pourrait quitter Westerlo cet été

Une somme importante évoquée : le Diablotin Arthur Piedfort pourrait quitter Westerlo cet été

15:00
Leader au Parc Duden, David Hubert revient sur son renvoi d'Anderlecht : "L'Union ne le trouvait pas justifié"

Leader au Parc Duden, David Hubert revient sur son renvoi d'Anderlecht : "L'Union ne le trouvait pas justifié"

14:20
Sa carrière, le buzz du poteau et Bob l'Éponge, Michy Batshuayi se livre : "Contrairement à Batsman..." Interview

Sa carrière, le buzz du poteau et Bob l'Éponge, Michy Batshuayi se livre : "Contrairement à Batsman..."

14:40
Bruges - Anderlecht et Union - Genk en tête d'affiche : découvrez les arbitres de la 28e journée de Pro League

Bruges - Anderlecht et Union - Genk en tête d'affiche : découvrez les arbitres de la 28e journée de Pro League

13:00
Une sanction qui change tout : la course au maintien complètement chamboulée en Challenger Pro League

Une sanction qui change tout : la course au maintien complètement chamboulée en Challenger Pro League

14:00
Inquiétude autour de Domenico Tedesco : l'ancien sélectionneur des Diables absent pour un match du Fener'

Inquiétude autour de Domenico Tedesco : l'ancien sélectionneur des Diables absent pour un match du Fener'

13:30
Il ne restera pas longtemps en Belgique : Stuttgart suit l'une des sensations du championnat

Il ne restera pas longtemps en Belgique : Stuttgart suit l'une des sensations du championnat

12:40
Il les a marqués : un cadre du Club de Bruges ciblé par l'Atlético Madrid

Il les a marqués : un cadre du Club de Bruges ciblé par l'Atlético Madrid

12:00
Jürgen Klopp déjà sur le départ ?

Jürgen Klopp déjà sur le départ ?

12:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/03: Lapoussin

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/03: Lapoussin

10:30
Cristiano Ronaldo au centre d'une folle rumeur : son club rétablit la vérité

Cristiano Ronaldo au centre d'une folle rumeur : son club rétablit la vérité

11:00
Après des mois sans jouer, Loïc Lapoussin a trouvé son nouveau défi

Après des mois sans jouer, Loïc Lapoussin a trouvé son nouveau défi

10:30
L'Iran adversaire des Diables à la Coupe du Monde ? Trump ne peut pas être plus clair

L'Iran adversaire des Diables à la Coupe du Monde ? Trump ne peut pas être plus clair

10:00
Un Iranien et un Américain, équipiers à Westerlo : "On prie pour que sa famille aille bien"

Un Iranien et un Américain, équipiers à Westerlo : "On prie pour que sa famille aille bien"

09:00
L'ancien directeur sportif de Lommel débarque en Angleterre

L'ancien directeur sportif de Lommel débarque en Angleterre

09:30
Une star mondiale va manquer la Coupe du Monde

Une star mondiale va manquer la Coupe du Monde

08:30
La sortie folle du propriétaire de Chelsea : "Pas la moindre idée de ce qui faisait un bon joueur de football"

La sortie folle du propriétaire de Chelsea : "Pas la moindre idée de ce qui faisait un bon joueur de football"

08:00
Incroyable : le FC Barcelone a bien failli remonter un retard de quatre buts face à l'Atlético Madrid

Incroyable : le FC Barcelone a bien failli remonter un retard de quatre buts face à l'Atlético Madrid

07:40
Théo Leoni et Karel Geraerts prennent la porte face à un excellent Mike Penders

Théo Leoni et Karel Geraerts prennent la porte face à un excellent Mike Penders

07:20
Vincent Kompany a trouvé le successeur d'Harry Kane : un ancien joueur de Charleroi dans le viseur

Vincent Kompany a trouvé le successeur d'Harry Kane : un ancien joueur de Charleroi dans le viseur

07:00
Au bord de la faillite : un club de football professionnel belge pourrait disparaître pour la troisième fois

Au bord de la faillite : un club de football professionnel belge pourrait disparaître pour la troisième fois

06:40
1
Un grand club turc s'intéresse à un joueur... de l'équipe réserve de Genk

Un grand club turc s'intéresse à un joueur... de l'équipe réserve de Genk

06:20
"Il est stratosphérique" : l'AC Milan et les Diables Rouges ont peut-être trouvé leur patron en défense

"Il est stratosphérique" : l'AC Milan et les Diables Rouges ont peut-être trouvé leur patron en défense

06:00
D'abord écarté, maintenant soutenu : comment Jérémy Taravel a retourné la situation à Anderlecht

D'abord écarté, maintenant soutenu : comment Jérémy Taravel a retourné la situation à Anderlecht

23:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 27
Standard Standard 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
KV Malines KV Malines 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 3-0 La Gantoise La Gantoise
Westerlo Westerlo 0-0 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 1-2 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved