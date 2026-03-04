Celui-là aussi fera du bien : Matthieu Epolo bientôt de retour, et toujours incontestable au Standard

De retour à l'entraînement, Matthieu Epolo reprendra bientôt sa place entre les perches du Standard. Une bonne nouvelle pour Vincent Euvrard, Lucas Pirard ne s'étant pas montré des plus rassurants pendant son absence.

Au Standard, toutes les lignes sont touchées par les blessures depuis le début de la saison. Le compartiment défensif a d'abord été fortement impacté, puis le milieu de terrain, tandis que Vincent Euvrard perdait également son gardien titulaire, Matthieu Epolo.

Le portier de 21 ans s'était occasionné une entorse de la cheville gauche lors du dernier entraînement avant le Clasico face au Sporting d'Anderlecht, début février, et son absence était alors estimée à six semaines.

Un coup dur pour Euvrard, qui a alors fait appel à son deuxième gardien, Lucas Pirard, qui avait déjà joué lorsqu'Epolo était parti à la Coupe d'Afrique des Nations, réalisant alors son grand rêve de défendre les couleurs de l'équipe première du Standard en match officiel.

Lucas Pirard n'a pas vraiment convaincu

Auteur d'un premier court passage de deux matchs plutôt rassurant entre les perches liégeoises, malgré déjà des difficultés visibles dans ses relances au pied, le portier de 30 ans a donc été aligné lors des cinq dernières journées, mais a soufflé le chaud et le froid.

Après avoir gardé sa cage inviolée face à Anderlecht, il s'est rendu coupable d'au moins une erreur de main à Bruges, sur le deuxième but, tandis que les deux autres sont des reprises dans un petit rectangle dont il est censé être le maître, même si les ballons étaient peu évidents à négocier. Battu par une frappe de Guilherme Smith qui semblait arrêtable contre l'Union, il a à nouveau réalisé une clean sheet à Genk, avant d'être à nouveau fautif face à la RAAL.





À quand un retour dans la sélection pour Matthieu Epolo ?

Alors que Matthieu Epolo est encore parfois chambré pour les erreurs de jeunesse qu'il a commises et qui ont majoritairement disparu de son jeu, Lucas Pirard n'a pas tellement montré qu'il entrait en concurrence pour la place de numéro 1 sur le long terme, certaines de ses prises de balle n'ayant pas mené à des buts s'étant aussi avérées peu académiques.

En ce début de semaine, Vincent Euvrard a donc enregistré une bonne nouvelle avec le retour d'Epolo à l'entraînement. Une vidéo a même été postée par le club en ce sens, où l'on voit le Congolais s'entraîner aux côtés de son frère, Malcolm, qui fait partie du noyau U18, troisième du championnat. Encore incertain pour le déplacement à Zulte, Epolo sera assurément de la partie lors du déplacement à l'Antwerp, et fera du bien.