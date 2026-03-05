Anderlecht à l'affût pour ce gardien belge ?

Jari De Busser pourrait décrocher un très beau transfert l'été prochain. Le gardien de Go Ahead Eagles suscite l'intérêt concret de Feyenoord Rotterdam, après avoir déjà été ciblé par Anderlecht.

Jari De Busser a beaucoup fait parler de lui lors du mercato hivernal. Il figurait notamment sur la liste d'Anderlecht, qui a finalement recruté Justin Heekeren pour renforcer son poste de gardien. Feyenoord Rotterdam s’est également manifesté.

Finalement, aucun transfert ne s’est concrétisé. "Je n’ai encore rien entendu de mon agent", a déclaré De Busser dans Voetbal International, sans en dire davantage. "Et dans ce cas, il n’y a rien pour moi non plus. Je saurai s’il se passe quelque chose de concret."

L’été prochain, une nouvelle tentative pourrait toutefois avoir lieu pour attirer le gardien loin de Go Ahead Eagles, où il s’est particulièrement illustré ces derniers mois et ces dernières années, notamment comme excellent spécialiste des arrêts sur penalty.

Avec un taux d’arrêts supérieur à 75 % et environ 4,5 arrêts par match, alors que les statistiques attendues tournent autour de trois, il continue d’afficher d’excellentes performances. Pourtant, un élément pourrait compliquer un éventuel transfert.

Jari De Busser est sous contrat jusqu’en 2027



Le contrat du gardien court jusqu’en juin 2027. Si aucun transfert n’a lieu cet été, il pourrait alors quitter Deventer libre l’année suivante. Pour l’instant, une prolongation de contrat semble toutefois se préparer, ce qui placerait Go Ahead Eagles dans une position de négociation relativement délicate.