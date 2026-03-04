Tout s'accélère : Kevin De Bruyne de retour à la compétition encore plus tôt que prévu ?

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Revenu à Naples en excellente condition physique, Kevin De Bruyne est en avance sur son programme et pourrait intégrer le groupe d'Antonio Conte dès ce vendredi pour la réception du Torino. L'entraîneur italien tranchera peu avant la rencontre.

Absent depuis le 25 octobre dernier en raison d’une lésion aux ischio-jambiers, Kevin De Bruyne n’a disputé qu’une poignée de matchs avec le Napoli et n’a pas encore répondu aux attentes des supporters.

Soigné dans le centre de rééducation "Move to Cure" du kinésithérapeute de renom Lieven Maesschalck à Anvers, le Diable Rouge a repris la direction du sud de l’Italie fin février pour terminer sa rééducation et retrouver l’entraînement, individuel dans un premier temps.

À son arrivée, l’ancien joueur de Manchester City apparaissait particulièrement affûté physiquement et était décrit par certains comme "encore mieux qu’à son arrivée". Le staff médical du Napoli a donc pu accélérer le processus de reprise.

Kevin De Bruyne pourrait intégrer le groupe napolitain dès ce vendredi face au Torino

De retour à l’entraînement collectif en début de semaine, Kevin De Bruyne était initialement annoncé trop juste pour figurer dans le groupe qui recevra le Torino, ce vendredi, dans le cadre de la 28e journée de Serie A.

La forme affichée par "KDB" pourrait toutefois pousser Antonio Conte à reconsidérer sa position, selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio. L’état physique du joueur de 34 ans sera évalué au jour le jour, mais il se pourrait que De Bruyne figure sur le banc dès ce vendredi, tandis que son compatriote Romelu Lukaku a inscrit son premier but en neuf mois le week-end dernier. Les Diables sont de retour à Naples !



