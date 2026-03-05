"Il a une énorme influence" : un cadre du Bayern encense Vincent Kompany

Ce n'est pas un secret, Vincent Kompany fait du bon boulot au Bayern. Aleksandar Pavlović, milieu défensif du club bavarois, s'est exprimé sur l'influence positive du coach sur son développement.

Régulièrement titulaire cette saison, Aleksandar Pavlovic est inévitablement l'un des cadres du Bayern. Vincent Kompany accorde sa confiance à l'Allemand, qui déçoit très peu.

Cette saison, il a pris part à un total de 32 matchs toutes compétitions confondues. Au total, il a disputé 2254 minutes pour trois buts inscrits et un assist.

Aleksandar Pavlovic à propos de Vincent Kompany

Au micro de Sky Sport, Aleksandar Pavlovic a tenu à souligner l'importance de son entraîneur dans son développement : "Vincent Kompany a une énorme influence. Il sait simplement comment je joue au football, comment je réfléchis.

Et il m’a aussi fait passer à un autre niveau sur le plan défensif. C’est pour cela qu’il est si important et c’est un vrai plaisir de jouer sous ses ordres." Le Bavarois est âgé de seulement 21 ans et fait déjà preuve d'une maturité hors du commun.

Ce vendredi, le Bayern affrontera le Borussia Mönchengladbach pour le compte de la 25e journée de Bundesliga. Désormais à onze points de Dortmund, deuxième, les Bavarois espèrent ne pas réduire leur avance au classement ce week-end.