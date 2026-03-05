Un penalty aurait-il dû être accordé ? La phase entre Matz Sels et Erling Haaland qui fait débat en Angleterre

Matz Sels est passé tout proche d'offrir un penalty à Manchester City ce mercredi soir, mais la VAR a finalement décidé de ne pas l'accorder.

Manchester City affrontait Nottingham Forest ce mercredi soir en Premier League. Alors que le score était de 2-1 en faveur des Sky Blues, Matz Sels a heurté Erling Haaland dans la surface de réparation. Mais après vérification de la VAR, aucun penalty n'a été accordé. L’arbitre Darren England avait également pris cette décision, mais n'a pas été invité à consulter l’assistance vidéo.

Une autre phase fait débat

Et ce n'est pas tout. Suite à une collision entre Rodri et Anderson, un penalty aurait pu être sifflé dans le temps additionnel de la seconde période. Il n'en a finalement rien été.

De quoi frustrer Pep Guardiola ? "Je pense que nous devons toujours faire beaucoup mieux, beaucoup mieux pour éviter les interventions des arbitres," a-t-il pointé au micro de TNT Sports.



"Sinon, nous n’avons rien. C’est notre responsabilité de faire mieux. Si l’on doit compter sur eux, vu ce qui s’est passé cette saison, c’est impossible. Rien à ajouter."

Les deux équipes se sont finalement quittées sur un score de parité (2-2), un résultat qui ne fait pas les affaires des Sky Blues dans leur course au sacre de champion.