Un penalty aurait-il dû être accordé ? La phase entre Matz Sels et Erling Haaland qui fait débat en Angleterre
Photo: © photonews
Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !
Matz Sels est passé tout proche d'offrir un penalty à Manchester City ce mercredi soir, mais la VAR a finalement décidé de ne pas l'accorder.
Manchester City affrontait Nottingham Forest ce mercredi soir en Premier League. Alors que le score était de 2-1 en faveur des Sky Blues, Matz Sels a heurté Erling Haaland dans la surface de réparation. Mais après vérification de la VAR, aucun penalty n'a été accordé. L’arbitre Darren England avait également pris cette décision, mais n'a pas été invité à consulter l’assistance vidéo.
@dripsciple pic.twitter.com/0GwQGDhBjs— Nico Era (@nico14zlez) March 4, 2026
Une autre phase fait débat
Et ce n'est pas tout. Suite à une collision entre Rodri et Anderson, un penalty aurait pu être sifflé dans le temps additionnel de la seconde période. Il n'en a finalement rien été.
BRAK RZUTU KARNEGO... pic.twitter.com/ZftpFusuQe— Manchester City Poland (@ManCity_Poland) March 4, 2026
De quoi frustrer Pep Guardiola ? "Je pense que nous devons toujours faire beaucoup mieux, beaucoup mieux pour éviter les interventions des arbitres," a-t-il pointé au micro de TNT Sports.
Lire aussi… Jérémy Doku est de retour de blessure›
"Sinon, nous n’avons rien. C’est notre responsabilité de faire mieux. Si l’on doit compter sur eux, vu ce qui s’est passé cette saison, c’est impossible. Rien à ajouter."
Les deux équipes se sont finalement quittées sur un score de parité (2-2), un résultat qui ne fait pas les affaires des Sky Blues dans leur course au sacre de champion.
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot