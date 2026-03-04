Seul Lionel Messi fait mieux : un ancien joueur d'Anderlecht affole les compteurs

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Anderlecht avait empoché 5,5 millions d'euros pour Anders Dreyer l'année passée. Mais la valeur marchande du Danois a doublé avec San Diego FC.

Encore un match réussi pour Anders Dreyer en MLS. L'ancien joueur d'Anderlecht a été décisif avec San Diego lors de la victoire 2-0 contre Saint Louis, avec un but et une passe décisive.

Derrière un monstre du football moderne

Cette performance lui permet d'atteindre un cap impressionnant. Le Danois est devenu le deuxième joueur le plus rapide de l'histoire de la Major League Soccer à atteindre 20 buts et 20 passes décisives, derrière Lionel Messi.

Anders Dreyer becomes the second fastest player to 20 goals, 20 assists in MLS history behind Messi. pic.twitter.com/Xce1rGT9e2 — Major League Soccer (@MLS) March 2, 2026

Un contraste assez frappant avec la façon dont son aventure à Anderlecht s'est terminée. Le club bruxellois avait accepté de le vendre pour environ cinq millions d'euros, plus quelques bonus lors du mercato hivernal de 2025.

Dreyer faisait partie des joueurs les plus efficaces offensivement à Anderlecht, avec des buts et des passes décisives presque chaque semaine.





Une bêtise d'Anderlecht ?

Quand il a quitté Anderlecht, Dreyer était estimé à 8 millions d'euros. Aujourd’hui, sa valeur a presque doublé. L'ailier droit de 27 ans est évalué à environ 15 millions d'euros par Transfermarkt.