Seul Lionel Messi fait mieux : un ancien joueur d'Anderlecht affole les compteurs

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
| Commentaire
Seul Lionel Messi fait mieux : un ancien joueur d'Anderlecht affole les compteurs
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Anderlecht avait empoché 5,5 millions d'euros pour Anders Dreyer l'année passée. Mais la valeur marchande du Danois a doublé avec San Diego FC.

Encore un match réussi pour Anders Dreyer en MLS. L'ancien joueur d'Anderlecht a été décisif avec San Diego lors de la victoire 2-0 contre Saint Louis, avec un but et une passe décisive.

Derrière un monstre du football moderne

Cette performance lui permet d'atteindre un cap impressionnant. Le Danois est devenu le deuxième joueur le plus rapide de l'histoire de la Major League Soccer à atteindre 20 buts et 20 passes décisives, derrière Lionel Messi.

Un contraste assez frappant avec la façon dont son aventure à Anderlecht s'est terminée. Le club bruxellois avait accepté de le vendre pour environ cinq millions d'euros, plus quelques bonus lors du mercato hivernal de 2025.

Dreyer faisait partie des joueurs les plus efficaces offensivement à Anderlecht, avec des buts et des passes décisives presque chaque semaine.

Une bêtise d'Anderlecht ?

Quand il a quitté Anderlecht, Dreyer était estimé à 8 millions d'euros. Aujourd’hui, sa valeur a presque doublé. L'ailier droit de 27 ans est évalué à environ 15 millions d'euros par Transfermarkt.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
San Diego Loyal SC
Anders Dreyer

Plus de news

Leandro Trossard et Arsenal se rapprochent du titre : Manchester City rate une grosse occasion

Leandro Trossard et Arsenal se rapprochent du titre : Manchester City rate une grosse occasion

23:00
La RAAL limite encore le nombre de bus : les supporters de l'Antwerp prennent une décision radicale

La RAAL limite encore le nombre de bus : les supporters de l'Antwerp prennent une décision radicale

22:00
L'addition est salée pour Westerlo : le Comité Disciplinaire n'a pas fait de cadeau à Clinton Nsiala

L'addition est salée pour Westerlo : le Comité Disciplinaire n'a pas fait de cadeau à Clinton Nsiala

21:40
Des millions pour Anderlecht ou une nouvelle opportunité ? Le cas Moussa N'Diaye pose question

Des millions pour Anderlecht ou une nouvelle opportunité ? Le cas Moussa N'Diaye pose question

19:00
Condamné par la justice grecque : le coéquipier de Senne Lammens ne lâche pas l'affaire

Condamné par la justice grecque : le coéquipier de Senne Lammens ne lâche pas l'affaire

21:20
Le vestiaire du Real Madrid se fissure : Thibaut Courtois impliqué dans les tensions

Le vestiaire du Real Madrid se fissure : Thibaut Courtois impliqué dans les tensions

21:00
Pas de pitié pour Van Den Kerkhof : le Comité disciplinaire a lourdement sanctionné le joueur de Charleroi

Pas de pitié pour Van Den Kerkhof : le Comité disciplinaire a lourdement sanctionné le joueur de Charleroi

20:00
2
"Le nouveau Thibaut Courtois" : la Belgique aura bientôt trois gardiens dans les meilleurs clubs du monde

"Le nouveau Thibaut Courtois" : la Belgique aura bientôt trois gardiens dans les meilleurs clubs du monde

20:40
1
Wout Faes et Monaco, l'aventure va-t-elle continuer ? Le Diable Rouge a fait son choix

Wout Faes et Monaco, l'aventure va-t-elle continuer ? Le Diable Rouge a fait son choix

20:20
Prix des places, répartition des tribunes : les premières informations pour la finale de la Coupe de Belgique

Prix des places, répartition des tribunes : les premières informations pour la finale de la Coupe de Belgique

18:00
Le jackpot se rapproche : Newcastle et Aston Villa s'arrachent un ancien Brugeois pour une fortune

Le jackpot se rapproche : Newcastle et Aston Villa s'arrachent un ancien Brugeois pour une fortune

19:30
Celui-là aussi fera du bien : Matthieu Epolo bientôt de retour, et toujours incontestable au Standard

Celui-là aussi fera du bien : Matthieu Epolo bientôt de retour, et toujours incontestable au Standard

18:30
Les clubs risquent de lourdes amendes : vers une révision du quota des équipes U23 en Challenger Pro League ?

Les clubs risquent de lourdes amendes : vers une révision du quota des équipes U23 en Challenger Pro League ?

17:30
Cela semble clair : l'ancien adjoint de Besnik Hasi à Anderlecht va prendre les rênes du Maroc

Cela semble clair : l'ancien adjoint de Besnik Hasi à Anderlecht va prendre les rênes du Maroc

15:30
Ricardo Sá Pinto a quitté l'Iran juste avant les attaques : "Je ne me sentais plus en sécurité"

Ricardo Sá Pinto a quitté l'Iran juste avant les attaques : "Je ne me sentais plus en sécurité"

17:00
Leader au Parc Duden, David Hubert revient sur son renvoi d'Anderlecht : "L'Union ne le trouvait pas justifié"

Leader au Parc Duden, David Hubert revient sur son renvoi d'Anderlecht : "L'Union ne le trouvait pas justifié"

14:20
Blessé aux adducteurs, Diego Moreira donne de ses nouvelles : "Du travail en dehors des terrains m'attend"

Blessé aux adducteurs, Diego Moreira donne de ses nouvelles : "Du travail en dehors des terrains m'attend"

16:30
Tout s'accélère : Kevin De Bruyne de retour à la compétition encore plus tôt que prévu ?

Tout s'accélère : Kevin De Bruyne de retour à la compétition encore plus tôt que prévu ?

16:00
Une somme importante évoquée : le Diablotin Arthur Piedfort pourrait quitter Westerlo cet été

Une somme importante évoquée : le Diablotin Arthur Piedfort pourrait quitter Westerlo cet été

15:00
Sa carrière, le buzz du poteau et Bob l'Éponge, Michy Batshuayi se livre : "Contrairement à Batsman..." Interview

Sa carrière, le buzz du poteau et Bob l'Éponge, Michy Batshuayi se livre : "Contrairement à Batsman..."

14:40
Bruges - Anderlecht et Union - Genk en tête d'affiche : découvrez les arbitres de la 28e journée de Pro League

Bruges - Anderlecht et Union - Genk en tête d'affiche : découvrez les arbitres de la 28e journée de Pro League

13:00
Une sanction qui change tout : la course au maintien complètement chamboulée en Challenger Pro League

Une sanction qui change tout : la course au maintien complètement chamboulée en Challenger Pro League

14:00
Inquiétude autour de Domenico Tedesco : l'ancien sélectionneur des Diables absent pour un match du Fener'

Inquiétude autour de Domenico Tedesco : l'ancien sélectionneur des Diables absent pour un match du Fener'

13:30
Il ne restera pas longtemps en Belgique : Stuttgart suit l'une des sensations du championnat

Il ne restera pas longtemps en Belgique : Stuttgart suit l'une des sensations du championnat

12:40
Henry Lawrence est le parfait contraire du Standard... mais aussi le parfait soldat pour Vincent Euvrard Analyse

Henry Lawrence est le parfait contraire du Standard... mais aussi le parfait soldat pour Vincent Euvrard

11:40
Il les a marqués : un cadre du Club de Bruges ciblé par l'Atlético Madrid

Il les a marqués : un cadre du Club de Bruges ciblé par l'Atlético Madrid

12:00
Jürgen Klopp déjà sur le départ ?

Jürgen Klopp déjà sur le départ ?

12:20
Le Standard a refusé 2 millions d'euros pour un jeune talent cet hiver

Le Standard a refusé 2 millions d'euros pour un jeune talent cet hiver

11:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/03: Lapoussin

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/03: Lapoussin

10:30
Cristiano Ronaldo au centre d'une folle rumeur : son club rétablit la vérité

Cristiano Ronaldo au centre d'une folle rumeur : son club rétablit la vérité

11:00
Après des mois sans jouer, Loïc Lapoussin a trouvé son nouveau défi

Après des mois sans jouer, Loïc Lapoussin a trouvé son nouveau défi

10:30
L'Iran adversaire des Diables à la Coupe du Monde ? Trump ne peut pas être plus clair

L'Iran adversaire des Diables à la Coupe du Monde ? Trump ne peut pas être plus clair

10:00
D'abord écarté, maintenant soutenu : comment Jérémy Taravel a retourné la situation à Anderlecht

D'abord écarté, maintenant soutenu : comment Jérémy Taravel a retourné la situation à Anderlecht

03/03
Un Iranien et un Américain, équipiers à Westerlo : "On prie pour que sa famille aille bien"

Un Iranien et un Américain, équipiers à Westerlo : "On prie pour que sa famille aille bien"

09:00
L'ancien directeur sportif de Lommel débarque en Angleterre

L'ancien directeur sportif de Lommel débarque en Angleterre

09:30
Une star mondiale va manquer la Coupe du Monde

Une star mondiale va manquer la Coupe du Monde

08:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 27
Standard Standard 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
KV Malines KV Malines 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 3-0 La Gantoise La Gantoise
Westerlo Westerlo 0-0 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 1-2 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved