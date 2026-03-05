Il impressionne en Allemagne : Schalke veut arracher un joueur d'Anderlecht cet été

Prêté par Anderlecht à Schalke en février, Moussa Ndiaye s'est vite fait remarquer en Allemagne. Ses bonnes prestations poussent le club allemand à envisager un transfert définitif cet été.

Moussa Ndiaye appartient toujours à Anderlecht, mais il a été prêté début février à Schalke 04, en deuxième division allemande. Le joueur avait été autorisé à chercher un nouveau défi.

La raison de sa venue était simple. La blessure du jeune Vitalie Becker, âgé de 21 ans, s'est révélée plus grave que prévu. Le club avait besoin d'un remplaçant disponible immédiatement.

Ndiaye figurait sur les tablettes des recruteurs et Schalke a décidé de tenter sa chance. Le prêt a été conclu jusqu'à la fin de la saison afin de ne pas bloquer l'avenir de Becker.

Schalke veut un transfert définitif

Cependant, le journal BILD vient de sortir une information surprenante : le défenseur sénégalais enchaîne les excellentes prestations en Allemagne. S'il continue sur cette lancée, Schalke pourrait tenter de négocier un transfert définitif.

Le média allemand évoque aussi un montant. En cas de promotion, un transfert d'environ 1,5 million d'euros serait envisageable. On ne sait pas d'où vient ce chiffre.



Selon Transfermarkt, la valeur marchande du joueur est de 3 millions d'euros et il est encore sous contrat avec Anderlecht jusqu'en 2028. Cela pourrait compliquer les discussions, surtout si Schalke propose seulement 1,5 million d'euros.