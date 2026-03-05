Éclipsé par Penders et Lammens ? Maarten Vandevoordt, le grand sacrifié des Diables Rouges

Face à l'intouchable Courtois et à l'éclosion de jeunes talents, Maarten Vandevoordt perd du terrain chez les Diables.

La situation n'est pas simple pour Maarten Vandevoordt en équipe nationale. La concurrence est forte au poste de gardien, avec plusieurs joueurs belges qui enchaînent les matchs en club.

Le vivier impressionnant de la Belgique dans les cages

Thibaut Courtois reste évidemment le numéro un indiscutable. Derrière lui, plusieurs gardiens prennent de l'importance. Senne Lammens s'est imposé à Manchester United, Mike Penders joue à Strasbourg et Matz Sels est titulaire à Nottingham Forest.

À Leipzig, le gardien de 24 ans joue très peu en Bundesliga. Il n'a débuté que trois matchs sur vingt-quatre cette saison, soit à peine 8% des rencontres du championnat.

En revanche, en Coupe, c'est lui qui garde les cages. Il a disputé les quatre matchs de la compétition, mais l'aventure s'est arrêtée en quart de finale après une défaite 2-0 contre le Bayern Munich de Vincent Kompany.

Le numéro un la saison prochaine ?



Cet hiver, un départ a été envisagé. "J'ai pensé à partir. Je ne suis pas malheureux à Leipzig, mais j'avais des doutes sur mon avenir et mes perspectives", a confié le Belge à BILD. "Je suis ambitieux et je veux jouer plus que des matchs de coupe. Je voulais être sûr de pouvoir devenir numéro un, c'est aussi pour ça que je suis resté." Il avait prolongé son contrat en février jusqu'à mi-2030.