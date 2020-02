Fin de saison pour un jeune international belge formé au Standard

Thibaud Verlinden s'est en effet blessé lors de son match de mercredi soir contre Preston North End. Monté au jeu à la 80ème minute, alors que son équipe était menée 0-2, le jeune brugeois de 20 ans s'est blessé quelques minutes plus tard.

Il annonce sur son compte Twitter : "C'est avec grand regret que je dois vous dire que le match de mercredi était mon dernier de la saison. C'est une lourde blessure, mais je vous promets de revenir encore plus fort". Verlinden a commencé avec les jeunes brugeois avant de poursuivre sa formation à l'âge de 11 ans au Standard de Liège.

En 2015, il avait rejoint les jeunes de Stoke City. Il a également connu une courte expérience en Bundesliga 2 avec Sankt Pauli, pour ensuite revenir avec l'équipe première de Stoke City. Lors de ses différents passages chez les Diablotins, le jeune ailier a marqué quatre buts. Bon rétablissement à lui !

It’s with a lot of sadness that i have to write this message to say that yesterday’s game was my last game of the season. It’s not an easy injury but i promised myself, my family and the fans that i will recover from this and come back stronger! @stokecity pic.twitter.com/Ap82IJICeJ