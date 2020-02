La Serie A veut innover pour rendre le VAR plus efficace

Les dirigeants du football mondial se rendent compte que la vidéo assistance est plus critiquée que jamais, tant pour ses interventions aléatoires que pour son opposition à la spontanéité qui fait la beauté de ce sport.

La Fédération italienne a proposé à la FIFA d'utiliser le VAR d'une autre manière, annonce l'agence de presse Belga. La Serie A avait instauré la vidéo assistance lors de la saison 2017-2018. Bien conscient de ses lacunes, la FIGC a indiqué à la FIFA : "La FIGC s’est faite l’interprète des demandes venues ces dernières semaines de nombreux clubs de Serie A et a fait part de façon informelle à la FIFA de sa disponibilité à expérimenter l’utilisation du challenge (la demande de la part des équipes) dans un délai et selon des procédures que l’IFAB définira éventuellement".

Comme c'est le cas dans d'autres sports comme le tennis, l'utilisation de challenges permettrait de réduire le caractère aléatoire de l'intervention du VAR. Il est prouvé que les arbitres ont tendance à prendre moins de décision, estimant que la vidéo corrigera en cas de besoin. Sauf que ce n'est pas toujours le cas, le VAR n'intervenant de plus qu'en cas de fautes estimées évidentes.

La Fédération italienne argumente, de son côté : "La Fédération est convaincue qu’en poursuivant le parcours déjà commencé, il sera possible d’amener le football dans une dimension qui le rendra toujours plus proche de millions de passionnés, sans nuire à l’autorité de l’arbitre et en lui fournissant au contraire des éléments concrets pour l’aider".