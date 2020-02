Un objectif presque atteint, mais des ambitions grandissantes à Charleroi ?

C'est désormais une évidence: Charleroi sera de la partie en playoffs 1 et, au vu de ce qu'ils montrent depuis le début de saison, les Zèbres pourraient ne pas s'arrêter là.

On savait que la semaine serait décisive pour Charleroi, les hommes de Karim Belhocine ont accompli leur double mission et repousser Malines et Zulte à 13 points, à cinq journées de la fin de la phase classique.

"C’était très important de gagner contre deux concurrents direct et maintenant on est presque assuré d’être en playoffs 1, c’est ce qu’on voulait", se réjouissait Massimo Bruno, mardi soir, dans les travées du Stade du Pays de Charleroi.

Mais Charleroi ne veut pas se contenter de ces playoffs 1, les performances de ces derniers mois ont visiblement aiguisé l’appétit carolo. "A nous de montrer qu’on peut ambitionner plus que les playoffs 1", avance Massimo Bruno. "Pourquoi pas une place européenne ? Depuis le début de saison on prouve que Charleroi est là et que ce n’est pas dû au hasard. À nous de continuer sur cette voie-là."